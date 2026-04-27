Cotidianul continuă seria de materiale referitoare la infrastructura medicală și PNRR. Cu un plan mult peste ceea ce poate livra, România a vrut în PNRR-ul inițial să construiască sau să modernizeze 49 de unități medicale. După o primă renegociere, au rămas 27 de spitale și centre, după cum a explicat Cotidianul.

În prezent, au rămas opt unități medicale, toate cu un progres de peste 50%. Însă unele sunt la un pas de fi gata. Cotidianul vă prezintă evoluția acestora, în funcție de progres, unitate medicală cu unitate medicală, în funcție de datele transmise la solicitarea ziarului de MIPE.

Spitalul Județean de Urgență Bistrița a fost prevăzut în PNRR cu o extindere pavilion spital, prin construirea unui corp nou. Conform MIPE, „stadiul fizic al lucrărilor este de 100% și creșterea eficienței energetice a sediului central; stadiul fizic al lucrărilor este de 70%”.

Foarte avansată este construcția și la pavilionul de medicină operațională – politraumă din Cazarma 1053 Craiova. Este vorba de construcție unui corp nou. Stadiul fizic al lucrărilor este de 98%.

Realizarea unui corp nou și extinderea corpului existent al Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj este și el într-un stadiu avansat. Stadiul fizic al lucrărilor este de 96%.

Stadiu fizic sub 90%

Celelalte unități aflate în plin proces de realizare sunt la sub 90% stadiu de construcție. Corpul nou la blocul chirurgical pentru politraumă din Cazarma 1044 Sibiu are estimat la 82% stadiul fizic al lucrărilor.

La Spitalul „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” Balotești are loc construcția unui corp nou. Stadiul fizic al lucrărilor este de 75%. Un corp nou e construit și la Centrul de Diagnostic și Tratament al Tuberculozei Zerlendi București. Stadiul fizic al lucrărilor este de 70%.

În jurul acestui procent este și construcția corpului nou de la Centrul Chirurgical Cardiovascular din cadrul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș. Mai precis, 66%.

Cel din urmă proiect, dacă ne raportăm la procente, este construcția unui corp nou la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța. Stadiul fizic al lucrărilor este de 59%. Toate au termen-limită 31 august 2026.

Lista spitalelor de la începutul PNRR

În prima variantă negociată cu Comisia Europeană, la transmiterea PNRR, lista era mult mai generoasă. Mai precis, 49 de unități medicale, prin care se încerca să fie făcute în o bună parte din județele din țară câte ceva, pe zona de sănătate.

1.Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia – modernizarea activității secției de oncologie și înființarea compartimentului de cardiologie intervențională;

2.Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia – construcția și dotarea secției de boli infecțioase;

3.Spitalul Județean de Urgență Pitești – laboratorul de radioterapie;

4.Spitalul Clinic Municipal „Dr. G. Curteanu” Oradea – construcția și dotarea secțiilor de boli infecțioase și pneumologie;

5.Spitalul Județean de Urgență Bistrița – extinderea pavilionului spitalului prin construirea unei noi clădiri;

6.Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C. C. Iliescu” București – construirea de noi clădiri;

7.Spitalul de Obstetrică și Ginecologie „Filantropia” București – extinderea spitalului;

8.Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” București – construirea unui centru de psihiatrie pediatrică;

9.Spitalul Clinic „Sfânta Maria” București – construirea Centrului de transplant multi-organ;

10.Spitalul Clinic de Pneumologie Constanța – construirea pavilionului clinic de pneumologie;

11.Spitalul Județean de Urgență Sibiu – spital nou;

12.Spitalul Municipal de Urgență Timișoara – construirea și dotarea unei noi maternități;

13.Spitalul de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu”, Timișoara – dotarea noului spital cu echipamente medicale;

14.Spitalul nr. 2 Vaslui – construirea de noi secții: boli infecțioase, psihiatrie, boli cronice;

15.Spitalul Județean de Urgență Focșani, Vrancea – spital nou;

16.Spitalul Clinic Județean, Cluj – spital nou;

17.Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea – extindere și dotare; demolarea clădirilor existente;

18.Pavilion politraumă nou, Brașov;

19.Pavilion politraumă nou, Craiova;

20.Pavilion nou de chirurgie posttraumatică, Pitești;

21.Pavilion politraumă nou, Sibiu;

22.Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia – construcția și dotarea secției de psihiatrie cronică;

23.Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie, Brașov – un nou corp de clădiri;

24.Centrul de transplant multiorgan, Cluj – spital nou;

25.Institutul Regional de Oncologie Timișoara – spital nou;

26.Policlinica Municipală, specializarea cardiologie și oncologie, Constanța – spital nou;

27.Construcția de secții de obstetrică și ginecologie, neonatologie, chirurgie pediatrică și pediatrie, Arad – unități noi;

28.Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Niculae Stăncioiu” Cluj-Napoca – secție nouă;

29.Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc – construcția unei noi clădiri pentru secțiile de pneumologie și boli infecțioase;

30.Spitalul Regional de Urgență Brașov – spital nou;

31.Spitalul Universitar de Urgență București – modernizare, construcție și reabilitare a infrastructurii;

32.Spitalul „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” Balotești – modernizarea infrastructurii;

33.Spitalul de Urgență „Prof. Dr. Dimitrie Gerota” București – spital nou;

34.Spitalul Municipal „Dr. Teodor Andrei”, Lugoj – spital nou;

35.Pavilion medical, Constanța – unitate nouă;

36.Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară, Miroslava – spital nou;

37.Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț – spital nou;

38.Centrul de Diagnostic și Tratament al Tuberculozei Zerlendi, București – spital nou;

39.Spitalul de Copii „Dr. Victor Gomoiu”, București – un nou centru de excelență în oncopediatrie;

40.Spitalul Pediatric Monobloc, Cluj – spital nou;

41.Spitalul Județean de Urgență Târgu Mureș – unitate spitalicească nouă;

42.Spitalul Județean de Urgență Arad – reabilitarea serviciilor spitalicești de medicină cardiovasculară;

43.Spitalul Județean de Urgență Arad – secție de radioterapie nouă;

44.Spitalul Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”, Constanța – extinderea secției externe de pediatrie și neonatologie;

45.Spitalul de Urgență Ilfov – bloc operator și saloane de neurochirurgie și bloc de chirurgie generală multifuncțional;

46.Spitalul Județean de Urgență Giurgiu – spital nou, prima etapă (secții de oncologie și neurologie);

47.Centrul Medical de Urgență, Voluntari – unitate nouă;

48.Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant, Târgu Mureș – unitate nouă;

49.Spitalul Municipal și Județean de Urgență, Bacău – finalizare și integrare.