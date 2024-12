Ștefan Bănică: „M-am întristat, fără cuvinte, când am auzit”

Zeci de omagii la plecarea dintre noi a actorului Mircea Diaconu.

„M-am intristat, fără cuvinte, când am auzit astăzi că Mircea Diaconu nu mai e printre noi. Cu două zile in urmă, mă uitam pe youtube, într-o pauză de filmări, la „Scrisoarea pierdută”, pusă de Liviu Ciulei la Teatrul Bulandra, exact la prima scenă, în care apar Brânzovenescu și Farfuridi, jucați de Mircea Diaconu și Dem Radulescu. Deși am vazut-o de zeci de ori, râdeam și mă bucuram cu aceeași poftă. Erau geniali! Consider că Mircea Diaconu a fost și rămâne un uriaș actor în film și în teatru, poate primul actor din filmul românesc care a abordat stilul “minimalist“, cum se spune în filmul de azi. Dumnezeu să-l odihnească! Se duce să completeze în ceruri distribuția fabuloasă din „Scrisoarea pierduta”. Drum lin printre stele …”, a transmis actorul si cântăreţul Ștefan Bănică.

Premierul Marcel Ciolacu afirmă că actorul Mircea Diaconu va rămâne în memoria colectivă pentru rolurile sale, replicile „savuroase”, dar şi pentru faptul că s-a implicat în „momentele cheie” din istoria modernă a României.

„Astăzi ne-a părăsit marele nostru actor, Mircea Diaconu. Vom păstra în memorie rolurile sale memorabile, dar şi replicile savuroase care l-au făcut celebru. La fel cum ne vom aminti de implicarea sa în momentele cheie din istoria modernă a României, atunci când societatea avea nevoie de repere credibile. Dumnezeu să îl odihnească în pace! Drum lin, maestre!”, a scris prim-ministrul, sâmbătă, pe Facebook.

Liderul AUR, George Simion, a precizat că Mircea Diaconu a fost „un om al echilibrului”.

„Mircea Diaconu ne va sfătui din ceruri de acum înainte. A fost un om al echilibrului, înainte de orice. Odihneşte-te în pace, maestre!”, a scris George Simion, pe Facebook.

Reprezentanţii Teatrului Nottara au anunţat că trupul neînsufleţit al actorului va fi depus luni, în foaierul instituţiei, unde colegii de breaslă şi admiratorii îi vor putea aduce un ultim omagiu.

„Teatrul Nottara îşi exprimă profundul regret pentru pierderea marelui actor Mircea Diaconu. Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu sunt aşteptaţi luni, 16 decembrie, între orele 11:00-16:00, la Teatrul Nottara, unde va fi depus. Mircea Diaconu a fost unul dintre cei mai importanţi actori ai scenei şi ecranului românesc, cu o carieră remarcabilă în teatru şi film. Între anii 2001-2011, a fost directorul Teatrului Nottara. Transmitem condoleanţe familiei şi tuturor celor care l-au îndrăgit. Odihnească-se în pace!”, se arată într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a Teatrului Nottara.

Criticul de film Irina Margareta Nistor a relatat că încerca de câteva zile să discute cu Mircea Diaconu, dar actorul nu mai răspundea la telefon.

„Am încercat de câteva zile (n.r. să-l contacteze pe Mircea Diaconu) şi nu înţelegeam de ce nu răspunde, pentru că ne ştim de foarte multă vreme. (…) Azi am primit indirect vestea că a urcat la stele şi am fost extrem de şocată, pentru că ne-am văzut în august, am fost Stelele Filmului Românesc, la Iaşi şi am stat de vorbă mult, inclusiv despre unul dintre filmele lui preferate”, povesteşte, pentru Observator, criticul de film Irina Margareta Nistor.

„A jucat extrem de multe roluri, şi la teatru, unde de fiecare dată ştia să implice şi publicul. Îşi iubea enorm meseria, îşi iubea enorm familia. Era fericit că are copii, nepoţi… Spunea: Am o familie minunată!”, adaugă ea.