UPDATE, 18:23 Liberalul Mihai Barbu a fost suspendat din toate funcțiile deținute în cadrul PNL.

UPDATE, 17:30 Președintele interimar al filialei PNL Vaslui, Mihai Barbu, anchetat pentru fapte de corupție – instigare la șantaj și trafic de influență – a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

Alături de el, mai sunt anchetate încă trei persoane.

UPDATE, 16.35: Mihai Barbu, președintele PNL Vaslui, a povestit joi, la Antena 3 CNN, că a mers cu Fănel Bogos în audiență la premierul Ilie Bolojan pentru a i-l prezenta drept un posibil candidat din partea PNL.

„Domnul Bogos este un om de afaceri din județul Vaslui pe care eu l-am cunoscut ca om de afaceri. M-am uitat pe internet și am vazut cifrele de afaceri și am zis că e o persoană pe care o pot evalua pentru o activitate politică pentru viitor.

Am vrut să am cu domnul președinte o discuție politică. Să îi prezint o persoană care ar putea fi evaluată mai târziu pentru o candidatură. Am mers cu domnul Bogos la Guvern”, a povestit Mihai Barbu.

Acesta a mai precizat că nu a obținut audiența printr-un apel direct la premier.

„Am vorbit la cabinet. E complicat să discut cu dumnealui, mai ales că dumnealui obișnuiește să nu vorbească la telefon, să nu scrie mesaje și atunci…e greu”, a spus Barbu.

Liderul PNL Vaslui susține că discuția a durat 15 minute. În acest timp, Mihai Barbu precizează că au făcut o evaluare „pe oamenii care au notorietate în Vaslui”.

El a mai adăugat că nu decis și tipul de candidatură posibilă pentru Fănel Bogos. „Că e la nivel județean sau nu, nu am hotărât”, a spus Barbu, pentru Antena 3 CNN. ,,Nu a fost o discuție despre salmonella. Eu l-am prezentat pe el ca om de afaceri și el și-a prezentat compania. Premierul a luat act.”

Întrebat și despre mita de 1,5 milioane de euro plătită de Fănel Bogos pentru intermedierea unor întâlniri care să îl ajute pentru schimbarea din funcție a șefului DSVSA Vaslui, Mihai Barbu a declarat că: „În niciun caz cu mine nu a fost vreo discuție vreodată. Eu sunt convins că premierul mă cunoaște foarte bine și știe că asemenea lucruri nu le fac niciodată”.

Știrea inițială

Întâlnirea dintre Ilie Bolojan, Mihai Barbu și Fănel Bogos a avut loc pe 23 septembrie, la Palatul Victoria.

Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, a declarat joi, într-o conferință de presă, că motivul invocat de Mihai Barbu, liderul PNL Vaslui, pentru întâlnirea pe care a cerut-o premierului la Palatul Victoria pe 23 septembrie a fost reprezentat de chestiuni politice. Aceasta a mai precizat că la întâlnire a participat și omul de afaceri Fănel Bogos. Dogioiu a spus că nu știe dacă premierul cunoștea dinainte că la discuții va participa și omul de afaceri.

Ioana Dogioiu a infirmat că premierul ar fi ieșit din ședința de guvern pentru a se întâlni cu cei doi, așa cum a apărut în spațiul public.

„Nu știu de vreo întâlnire a premierului care să fi durat patru ore, în afară de cele de coaliție. Domnul premier nu are cunoștință de nicio sumă cerută pentru o audiență”, a explicat aceasta.

Purtătoarea de cuvânt a guvernului a mai declarat că nu a existat nicio întâlnire între cei trei la sediul PNL, așa cum se arată în documentele procurorilor.

„Nu știu dacă premierul a discutat cu domnul Barbu după apariția în spațiul public a subiectului”, a mai spus Ioana Dogioiu.

Totodată, aceasta a precizat că nu știe dacă premierul cunoștea în mod cert că Mihai Barbu vine însoțit Fănel Bogoș .„Este consemnat în registre, deci nu a venit clandestin”, a completat aceasta.

„Nu am cunoștință de alte întâlniri cu oameni de afaceri intermediate politic”, a spus, de asemenea, Ioana Dogioiu.

Întrebată și ce chestiuni politice a discutat omul de afaceri Fănel Bogos cu premierul, având în vedere că nu este membru de partid, Ioana Dogioiu a precizat că nu are acces la conținutul discuțiilor premierului.

Bogos este acuzat de instigare la șantaj și cumpărare de influență în formă continuată, după ce ar fi încercat să obțină retragerea unor sancțiuni aplicate fermei sale în urma unui focar de salmoneloză. Bogos a încercat să determine schimbarea directorului Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui.