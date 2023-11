După ce a reușit performanță de a duce România la turneul final al EURO 2024, contestatarii lui Edi Iordănescu s-au redus foarte mult. Selecționerul nu a ripostat niciodată la criticile/jignirile la adresa sa, dar a cerut ca, exceptând momentul tragerii la sorți a grupelor turneului final, să nu mai fie deranjat până în primăvara viitoare, pentru a putea să se refacă. Această solicitare a născut imediat tot felul de speculații referitoare la intenția de a renunța la banca echipei naționale după încheierea EURO 2024. Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, spune însă că nu crede că Iordănescu Junior va face acest lucru, cu excepția situației în care ar primi o ofertă de afară foarte tentantă financiar. El merge mai degrabă pe varianta unui Edi dornic să confirme calificarea la EURO cu o altă performanță așteptată de aproape 30 de ani, revenirea la un turneu final de Campionat Mondial. Stoichiță s-a destăinuit pentru FANATIK asupra discuțiilor purtate cu Anghel Iordănescu referitor la intențiile fiului său după EURO.

Nu cred, chiar și dacă va avea oferte din străinătate. Eu am spus-o în spațiul public. Nu are sens să plece acum, e un băiat tânăr, nu are sens să vânture lumea. Nu e o șansă reală să plece după Euro.

Edi Iordănescu nu e omul banilor, nu cred că duce lipsă. Am stat cu tatăl lui aseară de vorbă foarte mult, eu nu cred cu ce simt eu că se întânplă în familia Iordănescu eu nu cred că va pleca. Va rămâne la echipa națională.

Sunt animați de sentimentul acesta de apartenență la România, nu e fals. Am vorbit cu tatăl său și nu poate să mă mintă că suntem prieteni foarte buni. Îmi place ce atitudine au față de fotbalul românesc.

El e un tip analitic, va fi extrem de realist în alegere. Una e să mergi la o echipă unde nu vei știi ce vei face într-o lună sau două, oricâți bani vei lua, iar asta riscă distrugerea imaginii pe care și-a construit-o.

Cu asta am terminat discuția. Nu mai poate fi contestat. D-asta a fost și susținut, am văzut cum muncește, ce știe să facă, modul în care pune în aplicare relația cu jucătorii. E un antrenor modern precum Contra, Mutu, Mirel. E modern, e echilibrat.

Mi-a zis Iordănescu senior clar că ei sunt atașați de valorile româniei. Acum știi cum e, vine următoarea provocare, hai să zicem Campioantul European, poate ieșim din grupă, poate nu. După care vine altă provocare, Campionatul Mondia. Lumea spune că va fi mai greu. Dar Edi nu e tipul de om care să sperie de greu și poate merge înainte.