Stolojan: Funia a ajuns la par

Fostul premier si lider PNL Theodor Stolojan a apreciat că Uniunea Europeană e îndreptățită să ia măsuri contra României, de vreme ce noi ne-am angajat în scris să luăm măsuri pentru reducea deficitului și până acum n-am făcut nimic. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

„Pe 20 iunie urmează să se discute, printre altele, dacă România mai e îndreptățită să primească fonduri europene de miliarde și miliarde, atât timp cât până acum nu a luat măsurile necesare să reducă deficitul, așa cum ne-am angajat în scris. Deci asta e problema României, că a semnat un acord pe șapte ani cu UE prin care s-a angajat să reducă treptat deficitul, or dacă noi nu îndeplinim nici măcar angajamentele pe care ni le asumăm în scris, sigur că și UE e îndreptățită să ia măsurile de rigoare.

Pe 20 iunie nu se va întâmpla nimic deosebit, poate vom primi o nouă amânare, cred eu, că toată lumea înțelege ce se întâmplă în România, dar, cum zic olteni, funia a ajuns la par, nu mai putem să facem balet prea mult. Situația e clară: România trebuie anul acesta să reducă 30 de miliarde de lei din ceea ce populația și companiile s-au obișnuit să obțină pe seama bugetului țări”, a declarat Theodor Stolojan.

Acesta a explicat și de ce majorarea TVA putea fi evitată: „Da, puteam evita dacă nu aveam o întârziere de 6 luni ca să începem această ofensivă în domeniul restructurării cheltuielilor publice, reducerii evaziunii, așa încât să avem siguranța că în 2025 reducem deficitul de la peste 9% la 7%, care și așa e foarte mare. Am avut alegeri, luna mai – iar blocată, a trecut jumătate de an și acum mai avem doar jumătate de an să luăm măsurile să asigurăm această reducere a deficitului”.