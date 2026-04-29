Strategia AUR: anticipate cu sprijin PNL și USR, nu guvern cu PSD – INTERVIU

Dan Dungaciu (AUR) susține că, în contextul declarațiilor lui Sorin Grindeanu, care a exclus o guvernare cu AUR, și ale președintelui Nicușor Dan, care a afirmat că nu va desemna un premier dintr-o majoritate PSD-AUR, singura variantă rămasă este declanșarea alegerilor anticipate.

El adaugă că, în acest moment, AUR este deschis „la orice colaborare” care să genereze anticipate și neagă posibilitatea unui guvern PSD-AUR.

„Dacă ne uităm pe declarațiile făcute de actorii principali din Parlamentul României și de la Cotroceni, vom constata că nu există nicio soluție pentru reluarea vechii coaliții de guvernare. Singura soluție sunt alegerile anticipate.

Suntem deschiși la orice colaborare pentru declanșarea alegerilor anticipate. Nu s-a pus problema, nu se pune problema unui parteneriat de guvernare PSD-AUR”, spune prim-vicepreședintele AUR, pentru Cotidianul.

Dungaciu, apel la parteneriat către PNL și USR. Cum justifică AUR colaborarea cu PSD

„Am dat jos un guvern, precum am promis susținătorilor noștri și nu numai, mergem mai departe spre alegerile anticipate”, explică Dungaciu motivul pentru care AUR a declanșat o moțiune de cenzură comună cu PSD.

Numărul trei din formațiunea condusă de George Simion vede în PNL și USR drept posibili parteneri pentru declanșarea procedurii alegerilor anticipate.

„Singura soluție pentru a desface acest nod gordian sunt alegerile anticipate, iar actori precum PNL-USR ar putea să ne fie parteneri de drum pentru declanșarea alegerilor anticipate”, adaugă prim-vicepreședintele AUR, pentru Cotidianul.

Scenariul AUR după căderea Guvernului Bolojan

Dan Dungaciu (AUR) este de părere că PSD, PNL, USR și UDMR își doresc refacerea defunctei coaliții de guvernare, însă cu un alt premier, în condițiile în care Ilie Bolojan va fi mazilit din fotoliul de la Palatul Victoria.

„Marțea viitoare acest guvern va cădea. Vor urma negocieri pentru constituirea unui nou guvern. Problema fundamentală care se pune aici este că riscăm să intrăm într-o aceeași vorbă de brejnevism în care nu se schimbă pe fond nimic.

Aceeași coaliție care a ieșit până în prezent va vrea să preia frâiele și pe mai departe. Această guvernare, aceeași coaliție care n-a avut soluții până în prezent în România, va avea o postură și mai slabă în raport cu ea însăși și în raport cu românii și în raport cu capacitatea de răspuns la crize”, adaugă prim-vicepreședintele AUR pentru Cotidianul.

Moțiune de cenzură comună PSD-AUR

Reamintim că marți, PSD și AUR au depus moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Pentru acest demers au semnat parlamentari de la PACE și POT. În total, moțiunea a fost semnată de 251 de parlamentari, a anunțat George Simion, liderul AUR.

Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului au stabilit ca citirea moțiunii să aibă loc miercuri, de la ora 12.30, urmând ca marţea viitoare, 5 mai, de la ora 11.00, să se desfășoare dezbaterea şi votul moțiunii.