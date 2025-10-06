Studenții de la litere nu mai pot citi romane

De la ”ce citesti la facultate?” s-a ajuns la intrebarea ”citesti la facultate?” Universitățile britanice îi învață pe studenții la literatură engleză cum să se concentreze suficient de mult timp pentru a citi romane lungi. Unele instituții oferă cursuri de „reziliență la citire” pentru studenții care se confruntă cu texte lungi și liste de lectură, în timp ce altele folosesc designul coperților de carte ca parte a procesului de evaluare.

Un articol publicat de The Times arată că studenții din ultimii cinci până la zece ani, care au crescut cu telefoanele în buzunare, sunt intimidați de citirea cărților lungi, mai vechi sau mai dificile și ritmul în care trebuie să o facă.

Robert Eaglestone, criticul literar, este profesor de literatură și gândire contemporană la Universitatea Royal Holloway, care oferă sfaturi studenților din primul an cu privire la modul de abordare a lecturilor obligatorii.

„Există o îngrijorare generală legată de citit. Desigur, este greu să începi să citești un roman cu un telefon lângă pat – nu cred că cineva este imun la asta sau o ia ușor. Unele universități organizează cursuri de reziliență la citire. Un lucru pe care îl facem este să le oferim sfaturi despre lectură: scoateți telefonul din cameră, concentrați-vă asupra lecturii. Găsiți un loc confortabil. Faceți-o când aveți timp. Fiți conștienți că este nevoie de timp pentru a intra în ritmul unui roman”, spune criticul Robert Eaglestone, profesor de literatură contemporană la Royal Holloeay University.

„Unii studenți nu sunt obișnuiți să stea și să citească o carte timp de cinci sau șase ore. Când planificăm un curs, ne gândim la asta puțin mai mult decât o făceam înainte”, spune John Mullan, profesor la University College din Londra.

Un articol publicat de The Spectator sugereaza ca nu doar telefoanele mobile si retelele sociale sunt de vina pentru actuala situatie din universitati. ”Când teoria literară a cucerit mediul academic, în anii 1980 și 1990 (…) criticii marxiști și feminiști au îngrămădit literatura într-o ramură a științelor sociale; gloata deconstructivistă a încercat să-l împingă în filosofie”. Iar apoi este utilitatea economica, care a pus pusa mereu la îndoială. ”Când eram student la limba și literatura engleză, gluma obișnuită era: „Ce spui când întâlnești pe cineva cu doctorat în limba engleză? Big Mac și cartofi prăjiți, vă rog”. Din păcate, gluma aceea a devenit acum principiul organizator pentru guverne, preocupate de statistici, care au marginalizat științele umaniste în favoarea celor exacte”.

”Mi se pare că majoritatea relelor care ne afectează discursul public – polarizarea, gândirea binară, analfabetismul istoric, narcisismul, privilegierea emoției în detrimentul rațiunii, cu singura emoție care trebuie luată în considerare fiind propria ta emoție, impunitatea uluitoare față de minciunile sfruntate – sunt rele pentru care principalul antidot este cititul cărților. Romanele sunt fabrici de empatie. Ne cer (într-o epocă în care impulsul cultural dominant este să cerem admirația celorlalți) să ne imaginăm cum ar fi să fii altcineva. Incapacitatea de a-ți imagina este un tip de eșec moral; poate cel mai rău. Primul pas pe drumul spre atrocitate este incapacitatea de a-ți vedea dușmanii ca fiind pe deplin umani. Reziliență la citit? Cititul este ceea ce ne dă reziliență. Citiți niște cărți, copii, sau suntem cu toții condamnați”, scrie The Spectator.