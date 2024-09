Studiourile ”Șatra PSD Iași”prezintă: ”Cum să bulești garantat alegerile”(ghid practic)

De mai mulți ani, filiala ieșeană a PSD e un teatru de comedie semi-grotescă, adică un fel de maidan politic cu pretenții de scenă, cu actori de mîna a șaptea și scenarii de mahala glodoasă, plus publicul care nu mai știe unde e decorul, cine sînt actorii și de ce mai plătește bilet.

Iar motivul pentru care bîhleala pesedistă de Bahlui ar trebui să aibă importanță pentru fraierii votanți e simplu: tîmpenia cu trei trandafiri social-democrați ajută, de prea mult timp, la colonizarea copitalei cortorale a Rumîniei de gașca mafiei lăberale, conduse de penalii Mihai Chirica și Costel Alexe.

Numai proștii sau naivii nu știu ceea ce știe tot satul : încă de pe vremea cînd filiala PSD Iași era condusă de Maricel Popa, în Consiliul Local al capitalei județene activa o turmă de consilieri pesediști care, în proporție de 90 %, servea interesele mafiei conduse de primar, fostul șef pesedist Mihai Chirica. Plus manevrele personale și profitabile ale fiecăruia, evident. Iar această curvăsărie grețoasă, pe față, nu s-a schimbat mai deloc după ce Popa a fost înlocuit cu presupusa nouă speranță tînără a partidului, Bogdan Cojocaru.

La recentele alegeri locale, Marcel Ciolacu & Co au continuat binecuvîntarea blatului pesedist cu mafia chirico-alexistă, așa că-candidatul PSD pentru primăria Iașului, papagalul înfoiat Balanișcu, a ocupat un rușinos și rizibil loc 4. Numai că șefii naționali ai PSD au rămas în continuare corigenți la management politic și n-au înțeles nici o pendulă din această nouă lecție electorală, așa că, pentru alegerile care vin, au continuat cu mișcările din categoria ,, Cum să ne dăm cu tesla în oaie ,,.

Prima mutare de auto-sabotare a fost aducerea pe lista de candidați PSD pentru alegerile parlamentare a unei vechi activiste liberale, șefă la organizația de femei a PNL Iași – directoarea Liceului ,, Grigore Moisil,, , Adina Romanescu. O pupătoare a primarului liberal Chirica și a găștii acestuia, din poziția de propagandistă a marilor suptcese comise de partidul condus de gigantul militar, întrelectual și scriitorez Niciolaie Ciucă.

Dincolo de înfierea unei traseiste & oportuniste ieftine, la pachet cu laudele pe care i le-a adus șeful pesedist Bogdan Cojocaru, venirea în PSD Iași a activistei liberale Adina Romanescu mai aduce în ograda social-democrată un motiv suplimentar de turbulențe. Fiindcă printre persoanele aflate în fruntea listei cu candidați pentru alegerile parlamentare se află și fosta șefă a Inspectoratului Școlar Județean, Genoveva Farcaș. O activistă a partidului care, după cum se vede de pe margine, a arat satele județului și pare să aibă o aderență serioasă printre pedagogii de la sate. Pedagogi care au o influență considerabilă printre votanții rurali. Luînd în calcul acest aspect, intrarea pe ușa din spate a profesoarei & directoarei liberale Romanescu, plus laudele pe care i le-a adus șeful pesedist Cojocaru, tulbură serios apele din filiala PSD Iași. Nu doar fiindcă apare o nouă adversitate personală între două femei de pe lista de candidați pentru alegerile parlamentare ( iar asta e mai rău decît dacă ar fi doi bărbați), dar și dintr-un motiv valabil pentru toți pesediștii ieșeni: dacă partidul și șeful lui județean pun o venetică traseistă la același nivel cu o veche membră de partid, care e rostul să îți mai rupi papucii pentru PSD?

Ca și cum asta nu ar fi fost de-ajuns, șefii dîmbovițeleni ai PSD au mai făcut o mișcare de mare calibru dorsal : plantarea în capul listei parlamentare pentru Senat a rectorului Universității Politehnice ,, Gheorghe Asachi ,, , Dan Cașcaval. Adică un alt vechi afiliat al găștii lăberale de Bahlui, pe bază de origine brînzo-sibiano-iohanistă. C-așa-i în p…tenis. Adică, în traducere pentru prostimea pesedistă : nu contează cine își roade bocancii pentru partid, principalul e ce visează șefii de la București.

Desigur, la prima vedere, rectorul Politehnicii ieșene pare a fi o mare achiziție pentru partidul bacalaureatului cu probleme Ciolacu. Numai că socoteala din birourile PSD nu e obligatoriu aceeași cu cea din realitatea ieșeană. În primul rînd, din același motiv ca și transferul traseistei ex-liberale Romanescu : oamenilor din partid nu le plac, deloc, veneticii care apar pe listele electorale, exact înaintea alegerilor. E și normal. Vorba ‘ceea, ,,La plăcinte – înainte, la război – înapoi! ,, . Iar asta reduce semnificativ randamentul electoral al activiștilor, indiferent de partid.

În al doilea rînd, rectorul Cașcaval e un șmecher ieftin, de uz intern, care nu are vreo mare tracțiune electorală printre ,, masele largi, populare ,,. Așa că e foarte posibil ca, prin aducerea în ogradă a chimistului liberaloid Cașcaval, PSD Iași să piardă mai multe voturi printre alegătorii săi tradiționali, decît va cîștiga în clubul fanilor doamnei Marie Curie-Sklodowska ( scuzaț’ gluma pour les connaisseurs ). E aceași schemă ca în cazul Victoriei Stoiciu, consiliera LGBT a premierului Ciolacu și proaspăta vicepreședintă a PSD: ce se pierde din nucleul dur al partidului nu se cîștigă din grădina minorităților votante. Părerea mea …

Să-i urăm, deci, suckcess bacalaureosului Ciolacu în nobila lui misiune de winston-churchillare prezidențială by Victoria Stoiciu & Co ( https://www.g4media.ro/victoria-stoiciu-consiliera-lui-ciolacu-si-vicepresedinte-psd-gestionarea-complexitatii-guvernarii-si-reprezentarea-intereselor-cetatenilor-presupun-cu-totul-alte-abilitati-decat-sa-excele.html). Un suckces care ar putea semăna cu mărețele victorii din acest an ale filialei PSD de pe Bahlui. Scuzaț’ răutăcismul , dar prostia și prostituția dezgustătoare din capul mesei pesediste de la Iași au cam depășit, demult, limitele acceptate chiar și pentru stabilimentele de relaxare intimă cu angajate fără bacalaureat.

În rest îi ghini, o plouat, s-o făcut și analijtii & întrelectualii pesedijti cît popușoii din ,,Povestea nulei,, lui Creangă.

( https://lucianpostu.wordpress.com/rominia-i-a/