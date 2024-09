Șucu a vrut să se răzbune pe Becali după episodul Louis Munteanu. FCSB anunța luni transferul atacantului Daniel Bîrligea de la CFR Cluj, pentru suma de 2 milioane euro. O lovitură importantă și care poate fi extrem de benefică pentru campioana României, care avea nevoie ca aerul de un vârf puternic.

În același timp este o contralovitură pe care și=o dau singuri ardelenii pentru că întăresc foarte mult o contracandidată la titlu, un fapt care se petrece foarte rar la acest nivel. Dar patronul lui CFR, Neluțu Varga, spune că acum, după ratarea calificării în etapa următoare a Conference League orice jucător al lui Dan Petrescu este de vânzare, pentru a se acoperi găurile financiare uriașe provocate de fiasco european.

Numai că după ce Gigi Becali anunța victorios achiziționarea lui Daniel Bîrligea lucrurile au început să se complice. Becali vrea contract pe cinci ani pentru jucător, salariu de 25.000 de euro pe lună și o clauză de eliberare record, în valoare de 15 milioane euro! Pentru că negustorul Gigi nu se gândește nicicum să îl țină pe Bîrligea cinci ani. Nici vorbă, speră ca jucătorul să dea satisfacție și deja după un sezon să ia banii pe el, după cum a spus nonșalant marți dimineață, la Palat.

„Care a fost situația? Că nu, domnule, că trebuia, că nu știu ce. Și la clauză, cică 5.000.000. După, nu, că 7.000.000, nu, că 8.000.000. Am negociat și clauza… Până la 15.000.000 de euro. Pentru că eu cred în jucătorul ăsta.

Eu cred că într-un an de zile e transferabil pe 15.000.000 de euro. Se va plăti clauza! Norocul meu este că nici nu l-a convocat la echipa națională, ăsta e norocul meu. O să vedeți voi acum cine este Bîrligea!”.

Însă timp ce câteva ore, de luni seară și până spre zorii zilei de marți, transferul atacantului de la CFR Cluj a stat serios în cumpănă pentru că pe fir s-ar fi băgat patronul lui Rapid, Dan Șucu, în speranța de a-l deturna pe Bîrliga spre Giulești în ultimul moment.

Acest lucru l-a supărat tare pe Becali, care spusese că Șucu e om de onoare și nu se bagă peste el. Când a aflat că în realitate așa stăteau lucrurile l-a mitraliat pe cel care îl alinta cu fratele meu.

„Bă, m-au deranjat. Pentru ce să mai faci pe unul să dea bani mulți în plus, dacă ești frate și prieten cu el? Știa că n-o să permit asta. Și mai spun ceva: am vorbit cu Varga, mi-a zis «băi Gigi, știi care e treaba? Măcar dacă făcea licitație, dar el îmi zice să i-l dau cu 1,8 milioane, cu banii în 3 tranșe, într-un an».

Vă dați seama? Și mai puțin, și în rate! Eu i-am spus lui Șucu: «Băi Dane, am semnat contractul». El îmi zice: «Nu sunt parte din contractul ăla». Cred că ar trebui să se gândească, că e om bun, dar strică o chestie de genul ăsta. Eu mi-am făcut o părere despre el, e om de calitate, dar…

Aici dădeam oricât. Dădeam orice bani în plus! De ce? Era chestie de demnitate, de onoare. Bă, am semnat contractul. Dacă nu semnam, nu mai făceam licitație. «Ia-l tu, nu stau să arunc banii mei că sunt eu prostul». Dar era semnat contractul, îl anunțasem”. Dar Becali a uitat brusc declarațiile făcute de el după ce l-a ratat pe Louis Munteanu, care nu a ales nici pe Rapid și a preferat pe CFR Cluj. Atunci Gigi se fălea cu cacialmaua trasă în comun lui Șucu și Varga, pentru a umfla prețul jucătorului.

„Eu am ridicat sumele. Păi ce să fac mă? Măcar să îi curăț de bani. Ca să pot să îi bat, trebuie să îi curăț de armament.

În lupta asta trebuie să ai o strategie, e război. Și cu Șucu sunt prieten, suntem frați, dar la fotbal e război. Dar asta să știți sigur, de ridicat, am ridicat muniția. Am zis că dacă tot îl iei, măcar să te curăț”.