Superstarul Ronaldo n-a stat pe gânduri!

Echipa Portugaliei a învins Polonia cu scorul de 3-1, sâmbătă, în deplasare, într-un meci din Liga Naţiunilor la fotbal.

Bernardo Silva (26) şi Cristiano Ronaldo (37) au marcat pentru lusitani, a treia reuşită fiind autogolul lui Jan Bednarek (88). Pentru gazde a înscris Piotr Zielinski (78).

Cristiano Ronaldo a oferit şi un moment inedit.

Ronaldo a ajutat un fan care a intrat pe teren la meciul Portugaliei cu Polonia să facă un selfie cu el.

Înainte ca fanul – care purta un tricou CR7 – să fie luat de stewarzi şi scos de pe teren, Ronaldo, care urma să fie înlocuit, a cerut ca tânărul să poată face un selfie cu el.

Cristiano Ronaldo stopped security so a pitch invader could take a selfie as he was being subbed off 📸 pic.twitter.com/dnRLELN7hJ

— B/R Football (@brfootball) October 12, 2024