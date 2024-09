Suspendat cinci luni pentru că și-a făcut semnul crucii!

Federația Internațională de Judo nu permite libertatea de exprimare a credinței în rândul sportivilor ei, indiferent dacă acesta este o celebritate.

A aflat acest lucru multiplul campion european și mondial, sârbul Nemanja Majdov, care, pentru faptul că și-a făcut semul crucii înaintea unui meci și după încheierea acestuia la Jocurile Olimpice găzduite de Paris în această vară, a primit o suspendare de la orice competiție pe o perioadă de cinci luni.

Nemanja Majdov fusese avertizat în prealabil de șefii Federației Internaționale de Judo pentru această abatere de la regulamente la precedentele competiții europene și mondiale la care fusese prezent dar sârbul le-a ignorat complet și a declarat că și de acum înainte nu va renunța la obiceiul de a se închina înainte și după meci, indiferent de consecințe.

El a trimis o scrisoare către forul internațional al judo-ului prin care a explicat că niciodată, orice s-ar întâmpla, nu va renunța la gestul său de recunoștință pentru Dumnezeu, care i-a umplut viața cu foarte multe lucruri absolut minunate din toate punctele de vedere. Mesajul a fost publicat și pe contul personal de Instagram.

„Acum 15 zile, am primit decizia că am fost suspendat pentru 5 luni de către Federația Mondială de Judo (IJF) pentru încălcarea normelor lor cu privire la religie. Mai exact, din cauza faptului că am făcut semnul crucii la intrarea într-un meci la Jocurile Olimpice. Mi s-a interzis să particip la toate turneele, taberele și antrenamentele.

În scrisoarea mea de apărare, nu am vrut să-mi prezint scuze pentru cruce. Bineînțeles că nu am făcut asta, nici nu o voi face vreodată, deși nici nu știam care ar putea fi pedeapsa.

Domnul mi-a dat totul, atât pentru mine personal, cât și pentru cariera mea, iar el este numărul 1 pentru mine și sunt mândru de asta. Și asta nu se va schimba sub nicio circumstanță. Slavă Lui și mulțumiri pentru tot!

Nimic nou pentru mine personal, doar o nouă pagină în cariera mea și o nouă experiență de viață. Îmi pare rău că un sport atât de frumos și dificil precum judo a căzut în astfel de lucruri.

Dumnezeu mi-a dat o carieră grozavă: 7 medalii europene și 3 mondiale. Când am început, visam să câștig măcar o medalie mare și să reușesc astfel pentru viața mea și a familiei mele, care a sacrificat totul pentru cariera mea. Am primit mult mai mult și nu-mi plec capul în fața lor!

Ne odihnim până atunci, iar apoi ne întoarcem cu ajutorul Domnului nostru Iisus Hristos la un nou început și noi biruințe”.