”Nimeni n-a înțeles în SUA ce s-a întâmplat în România”. Ce vrea să facă Ponta

Victor Ponta nu crede că SUA vor spune vreodată direct că susțin un candidat sau nu, dar se arată convins că România este importantă pentru SUA.

”Ei vor să aibă parteneri care să stea pe picioarele lor, care nu doar să le spună ‘yes, yes, yes’ și pe care să se poată baza în proiectele politice pentru viitor”, arată Ponta la un post TV.

”Administrația Trump va fi mult mai pragmatică, nu o să mai fie mesajele acelea pe care le citește un ambasador la București, cu vorbe frumoase…

Ei vor proiecte concrete, lucruri foarte clare, să ne ținem de ce spunem și să cerem și noi, nu doar să îndeplinim niște cerințe de la Washington (…)

Nu o să fie direct Trump implicat în România, însă la urechea lui, la decizia sa vor să ajunge opiniile din partea unor oameni apropiați. Trump Jr, fiul său care a fost în România și care știe România și alți câțiva consilieri… (…) E foarte clar ce-și doresc, vor parteneri serioși, care se bat pentru România dar în parteneriat cu America”, a insistat Ponta.

”Eu prezint mereu România pozitiv„

„Deocamdată nu a înțeles nimeni ce s-a întâmplat în România apropo de anulat alegeri. Sper că eu și alți români de bună credință care avem contacte aici la Washington să explicăm situația corect și să stabilim parteneriatul acela esențial pentru România și SUA.

”Nu e ușor să găsești în România, la primul nivel politic, așa parteneri și au nevoie pentru că până la urmă e natural. Eu sunt unul dintre posibilii partener, pentru că am experiență și pregătire, categoric nu sunt singurul. E foarte important că eu prezint mereu România pozitiv, că avem potențial extraordinar, cu oameni care pot să facă foarte mult. Vedeți, am un mare avantaj… Eu sunt unul dintre posibilii partener, pentru că am experiență și pregătire…

Legat de candidatura sa la prezidențiale, Ponta a spus: ”Dacă voi lua o decizie, o să o anunț serios și clar”.

În SUA, spune Victor Ponta, nu a fost pentru poze…”sunt și eu curios, ca toată omenirea, cum arată evenimentele, ce idei se zic pe la cafea…nu mai sunt la vârsta la care să-mi doresc poze, am o mulțime de poze…

Aproape zece ani de mandat ai dlui Iohannis am fost ipocriți, am fost ‘închiși’. N-ai voie să spui, toți gândeam ceva, dar n-ai voie să spui că se supără ceva, te ceartă ambasadorul, presa sorosistă. Acum, Trump discută direct cu Rusia. ‘Vai, China, de ce să aibă România relații cu China?’. Aici a fost invitat președintele Chinei. Deci e sfârșitul ipocriziei care ne-a sufocat„, a mai spus Ponta.