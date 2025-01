,,Tatăl lui Călin Georgescu e Hitler” sau ”Mama jegului cu cravată e mereu gravidă„

despre castratul paralel și ouăle lui mentale minusculose

Deci e clar, iată, s-a demonstrat, cu dovezi indubităloase – Călin Georgescu e legionar din tată-n fiu ( sau din mamă-n fiu, mai egzact ) : popa cu epoleți maro Bichir a dat documentul (original, frați progresijti ! ), din arhive, cu poză de copertă, număr, tot ce tre’b’e ! Deci mama lui era membră în cuibul de turturele legionare ,, Briza Mării ,, , cu peronul pe partea dreaptă ! Înfiorător ! Nici nu vreau să mă gîndesc cîți ghiocei cușer și cîte brîndușe nevinovate au strivit sub tălpile lor criminale camaradele de grozăvii ale mamei lui George Călinescu …

Tiranul să răspunză, deci, popolului progresist , îndrîgnat pe bună măsură : pînă cînd vei mai abuza, Cătiline, de răbdarea popolară ?! Aaa … ?! NATO ar trebui să intervină imediat și să ridice în aer un ex-cadril de F69 Turcan , care să tragă preventiv cîteva rachete cu botox spre comandamentul Legiunii Străine, de să le intre legionarilor mintea în cap ! Păi, unde ne trezim noi aicea …?!

,, Nous sommes ici, aux (s)portes de l’Orient, où tout est pris à la légère „, aș zice io, feat musiu Raymond Poincaré, sau invers, că nu mai știu egzact, am pierdut ghidul de utilizare. Că dacă n-am lua-o mai lejer, ca la Mizil, nene Ambielache, ne-am lua cîmpii, de la cîtă idioțenie cu cravată izvorăște din tunelurile secrete bucegiene, bucicovinene și pline de nesecată și curată tîmpenie meșteșugărită.

Păcat că nu m-a-ntrebat pe mine popa Pîrț, că-i ziceam cîteva dezvăluitoreli și mai îngrozitorelnicioase : adevărata mamă a lui Călin Georgescu e o panteră mov din Serengeti, șefă a unui trib secret de legionari din cuibul ,, Morța și Martin ,, (sau ,, Generalul Moț & Moș Martin ,, , că era scrisul cam șters pe copertă ) ; tatăl lui Călin Georgescu e văr de-al doilea cu Putin, bunicii lor de pe mamă fiind născuți în satul Putinești, raionul Florești, Republica Moldova ; Cristela Georgescu, soția tiranului legionar, e soră cu Sharon Stone din ,, Instinct primar ,, ( sau vice-primar, ori prefect, că se auzea prost la telefon ), fiind complice la crimele legionare din cele două filme. Iar asta e doar așaa, pentru început, că cînd o să fie judecat George Călinescu la Tribunalul de la Haga or să apară toate dovezile monstruozităților pe care le-a comis acest înfiorător tiran !

Scriind io încă din 2011 despre neo-securismul & mediocritatea sforăitoare a actualului tribun salvator ( https://www.7iasi.ro/calin-georgescu-omul-nostru-din-habarna/ ), apoi recidivînd cu răutăcismele dujmănoase, nu prea pot fi bănuit de mari simpatii vizavi de dom’ Mesia cu pantaloni roșii. Da’ zău așa, tîmpenia în formă continuată a turmo-haitei anti-georgiste a ajuns să mi-l facă oleacă simpatic pe nea Caisă Seriosu’ , adevăratul fiu al Mamei Omeyada. Că am uitat să vă zic, George Călinescu e, de fapt, ultimul urmaș al dinastiei Omeyazilor, deci e pe mînă cu iranienii, Putin e mic copil, doar așaa, de încălzire. Dacă nu mă credeți, întrebați-l pe Bichir, sigur are popa Pîrțache un dosar și cu filiera iraniană. Plus niște poze și filmări 4 K / UHD, Dolby Vision, cu chiloții verzi, cu zvastică neagră și guler de blană, ai lui George Călinescu.

După atentatul islamist cu avioane asupra turnurilor gemene WTC apăruse la noi un banc aproape filosofic, ca un compendiu despre gubernia Rumînistan – un bucureștean privește un planor înfipt în geamul unei camere de la ultimul etaj al hotelului Intercontinental și zice, pe un ton resemnat : ,, Țară de rahat, teroriști de rahat … ,, . Putem înlocui ,, teroriști ,, cu , securiști ,, , ,, propagandiști ,, , ,, progresiști ,, etc. Ca la poarta din dos a Occidentului.

În rest îi ghini, o plouat, s-o făcut și bichirii cît popușoii din ,, Povestea nulei ,, lui Creangă. Doar că o să le intre în dos taman celor care i-au semănat.

Lucian Postu