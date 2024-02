Taylor Swift, un nou record. Premiată pentru a patra oară la categoria „albumul anului”

Cântăreaţa americană Taylor Swift a câştigat duminică seară, la Los Angeles, premiul Grammy pentru cel mai bun album al anului, graţie materialului său discografic intitulat „Midnights”, informează AFP.

Ea a intrat astfel în istoria galei Grammy Awards, întrucât a devenit prima persoană din lume care a câştigat de patru ori premiul pentru albumul anului, considerat cel mai important trofeu atribuit la această ceremonie.

La categoria „albumul anului” au concurat în acest an materialele discografice „World Music Radio” (Jon Batiste), „The Record” (Boygenius), „Endless Summer Vacation” (Miley Cyrus), „Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd” (Lana Del Rey), „The Age of Pleasure” (Janelle Monáe), „Guts” (Olivia Rodrigo), „Midnights” (Taylor Swift), „SOS” (SZA).

Premiată pentru a patra oară la categoria „albumul anului”, de această dată pentru materialul discografic „Midnights”, Taylor Swift a stabilit un nou record în istoria evenimentului, devenind artistul cu cele mai multe victorii repurtate la categoria menţionată, devansându-i pe Frank Sinatra, Stevie Wonder şi Paul Simon, care aveau câte trei victorii.

Ea câştigase deja de trei ori acest premiu anual cu albumele sale intitulate „Fearless”, „1989” şi „Folklore”.

„Midnights”, cel de-al 10-lea album de studio al vedetei pop americane, a debutat direct pe primul loc în topul Billboard în octombrie 2022. Acest disc i-ar permis cântăreţei Taylor Swift să devină totodată prima artistă care a ocupat simultan primele 10 poziţii în topul celor mai populare cântece din Statele Unite.

Anul trecut, premiul acordat în cadrul categoriei „albumul anului” i-a revenit materialului discografic „Harry’s House”, lansat de cântăreţul britanic Harry Styles.

Cea de-a 66-a ediţie a galei Grammy Awards, organizată de The Recording Academy, s-a desfăşurat la Crypto.com Arena din Los Angeles. Evenimentul, difuzat de postul CBS şi platforma de streaming Paramount+, a fost prezentat pentru al patrulea an consecutiv de actorul şi prezentatorul TV sud-african Trevor Noah.