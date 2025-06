Tenorul care a colaborat cu Opera din București a murit în război

Dramele războiului. Tenorul ucrainean Vladislav Gorai, solist la Opera Națională din Odesa și care a colaborat cu Opera Națională București, a murit duminică în timp ce era angajat într-o misiune de voluntariat în regiunea de nord Sumî, la granița cu Rusia, au declarat oficiali ai operei, transmite Reuters.

”Întreaga lume cunoștea vocea lui Vladislav Vikentiiovici, dar inima lui aparținea Ucrainei. Chiar și în cele mai întunecate vremuri, el nu a stat deoparte – a ajutat, s-a oferit voluntar, a sprijinit. Opera Națională din Odesa a rămas orfană”, a transmis opera într-un comunicat postat duminică pe Facebook.

Nu a fost imediat clar cum a murit Gorai. Reuters nu a putut verifica în mod independent relatarea.

Pe site-ul Operei din Odesa se arată că Gorai a lucrat cu teatrul din Odesa din 1993, după ce a absolvit în 1988 facultatea de muzică a Institutului Pedagogic de Stat din Vinnîțea.

Gorin a participat la proiecte internaționale de operă în orașe precum Paris, Roma, Amsterdam, Lyon, Strasbourg și Zurich.

Printre instituțiile muzicale internaționale cu care a lucrat s-au numărat Teatro Monumental din Madrid și Opera Națională București. A făcut turnee în Regatul Unit, Canada, Italia și Statele Unite, printre alte țări.

