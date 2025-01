Teodorovici. ”Știți care este adevărul despre acel tablou de Grigorescu de la Marcel Ciolacu din birou?„

Halucinanta poveste a tabloului (”Car cu boi”, al pictorului român Nicolae Grigorescu – n.r.) ”e alta„ și a fost relatată ieri de fostul ministru de Finanțe Eugen Orlando Teodorovici…, în contextul jafului din Olanda potrivit inpolitics.ro.

…spune Ciolacu Marcel că a găsit acest tablou a lui Grigorescu, într-o vilă de protocol, a făcut un HG și l-a adus în biroul prim-ministrului.

Acel tablou a fost în biroul meu de ministru al Finanțelor Publice. În 2015, când eu am fost Ministru de Finanțe, acel tablou se afla în birou, în spatele locului unde are biroul chiar ministrul de Finanțe. Și atunci am pus această întrebare în tot ministerul: de ce astfel de bunuri de patrimoniu stau în birourile miniștrilor? De ce stau în instituție și nu stau unde este locul, adică în muzeul de cultură…”

El trebuia să se regăsescă, repet, la muzeu, nu la Finanțe, la Externe, sau în vile de protocol. Eh, și Ciolacu l-a dus la el în birou.

Ca să vedeți calitatea omului, dacă îi pot spune așa, Marcel Ciolacu. Și atunci noi ne întrebăm de ce oare se pot produce astfel de tragedii.

”Ca să vedeți încă o dată de ce a fost posibil un astfel de jaf și jaf nu în sensul că a fost furate acele obiecte, un jaf național făcut exact de români…

”După ce am predat tabloul lui Grigorescu, m-am trezit în birou cu cei de la SRI, disperați că unde e tabloul…?

