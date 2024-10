The New York Times anunţă că o susţine pe Kamala Harris și-l distruge pe Trump

Comitetul de redacţie al prestigiosului cotidian american The New York Times a transmis că o susţine pe candidata democrată Kamala Harris în alegerile prezidenţiale, pe care o consideră drept ”singura alegere patriotică” împotriva republicanului Donald Trump, relatează AFP.

Cu toate acestea, ziarul nu a menţionat numele vicepreşedintei până la al patrulea paragraf, preferând să se concentreze pe o critică la adresa candidaturii lui Donald Trump, numindu-l „inapt”.

”Este greu de imaginat un candidat mai nedemn să servească ca președinte al Statelor Unite decât Donald Trump. S-a dovedit nepotrivit din punct de vedere moral pentru o funcție care îi cere ocupantului să pună binele națiunii mai presus de interesul propriu. S-a dovedit nepotrivit din punct de vedere temperamental pentru un rol care necesită calitățile – înțelepciune, onestitate, empatie, curaj, reținere, umilință, disciplină – care îi lipsesc cel mai mult.

Aceste caracteristici de descalificare sunt agravate de alte lucruri care îi limitează capacitatea de a-și îndeplini îndatoririle președintelui: numeroasele sale acuzații penale, vârsta înaintată, lipsa sa fundamentală de interes pentru politică și grupul său din ce în ce mai bizar de asociați.

Acest adevăr fără echivoc și descurajator – Donald Trump nu este apt să fie președinte – ar trebui să fie suficient pentru ca orice alegător căruia îi pasă de sănătatea țării noastre și de stabilitatea democrației noastre să-i refuze realegerea.

Din acest motiv, indiferent de orice dezacord politic pe care alegătorii l-ar putea avea cu ea, Kamala Harris este singura alegere patriotică pentru președinte”, scrie ziarul, potrivit unei citări pe reţeaua X.

Comitetul recunoaşte că vicepreşedinta Harris „s-ar putea să nu fie candidatul perfect pentru toţi alegătorii, în special pentru cei care sunt frustraţi şi supăraţi de eşecurile guvernului nostru de a remedia ceea ce este stricat”.

„Cu toate acestea, îi îndemnăm pe americani să compare bilanţul doamnei Harris cu cel al rivalului său”, explică acesta, adăugând că „Harris este mai mult decât o alternativă necesară”.

Comitetul editorial al The New York Times nu a mai susţinut un candidat al Partidului Republican la preşedinţie din 1956, când a făcut acest lucru cu Dwight Eisenhower.

Aceste alegeri sunt „despre ceva mai important” decât „politici şi principii concurente” într-un sistem cu două partide, precizează comitetul.

„Dacă alegătorii americani nu îl înfruntă, Trump va avea puterea de a aduce daune profunde şi de durată democraţiei noastre”, scrie acesta.

Cu toate acestea, pentru ziar, alegătorii americani au de asemenea dreptul să ceară clarificări cu privire la propunerile candidatei democrate.

Ea ar putea desfăşura o campanie „cu ideea că a fi singura alternativă viabilă la Trump ar putea fi suficient pentru a conduce la o victorie”, continuă comitetul.

O strategie care „ar putea să dea roade în cele din urmă, dar care ar aduce un deserviciu poporului american şi propriului său bilanţ”, adaugă acesta.

În acelaşi timp, comitetul editorial descrie Partidul Republican drept „un simplu instrument” al lui Donald Trump „în încercarea sa de a recâştiga puterea” şi afirmă că un al doilea mandat al miliardarului „ar fi mult mai dăunător şi mai dezbinator decât primul”.

„Kamala Harris este singura alegere”, conchide el.

