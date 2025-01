Țiriac, adio și n-am cuvinte. „Am bani peste poate… Ciolacu nu s-a ținut de cuvânt”

”Nu mai fac sala, chiar dacă am bani peste poate. Și arena de tenis nu o mai fac acoperită”, a declarat Ion Țiriac pentru Gazeta Sporturilor.

Ion Țiriac promitea anul trecut că va investi într-o sală polivalentă modernă, în Otopeni, dar s-a răzgândit.

Urma să aibă minimum 15.000 de locuri, iar proiectul ar fi costat 100 de milioane de euro, potrivit omului de afaceri.

Terenul urma să fie primit de la Primăria Otopeni, iar Guvernul să se ocupe de infrastructura rutieră și de utilități.

Primarul din Otopeni, Silviu Gheorghe, nu l-a susținut și nici premierul Marcel Ciolacu nu s-a ținut de cuvânt.

„Domnule, eu am un buget acolo. Am investit, dar nu contează. Am peste 50 de milioane de euro pe care Fundația mi le-a dat pentru o sală polivalentă. Dar nu o mai fac! , a spus Țiriac.

”…Cred că putem împreună, pe un proiect pe care domnul Ţiriac doreşte să-l finanţeze, să facem excepţii fiscale. Aşa funcţionează un stat modern” , declara, în octombrie anul trecut, și premierul Marcel Ciolacu.