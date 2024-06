Toni Greblă, acuzat că a greblat aproape 2 milioane lei către Antena 3, România TV şi Realitatea Plus

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, care a pierdut alegerile, anuntă că depune o nouă plângere penală pe numele sefului AEP, Toni Greblă, pe care îl acuză că a alocat nelegal aproximativ 2 milioane de lei către Antena 3, România TV şi Realitatea Plus.

Îl anunț public pe Toni Greblă că depun o nouă plângere penală împotriva lui pentru modul în care a ales să arunce cu banii publici la televiziunile de casă ale PSD-PNL și solicit Curții de Conturi (chiar dacă este condusă de facto de PSD) să facă un audit la Autoritatea Electorală Permanentă pentru a verifica modul în care au fost cheltuite fondurile europene.

Tot la AEP am constatat că echipamentele IT sunt achiziționate de la o firmă care are legături puternice cu fugarul Sebastian Ghiță. Asta face Toni Greblă de când a ajuns șef pentru alegerile din România: fraudează alegerile la ordinul lui Marcel Ciolacu și plătește cu bani publici TV-unile de casă”, a scris Armand pe pagina sa de Facebook.

Replica AEP – S-au dat bani, dar nu cu mâna lui Greblă