Transformări la Poșta Română

Poșta Română trece printr-un proces de rebranding  și marchează evenimentul într-o zi importantă din istoria sa, Ziua Mondială a Poştei. Este vorba despre o schimbare de imagine menită să poziționeze Poșta în rândul companiilor moderne. 

Realizată după un studiu privind percepţia publică,  procesul de transformare a fost realizat în parteneriat cu INOVEO Concept și este construit pe trei piloni.

”Poşta Română marchează încă un moment istoric în evoluţia sa din ultimii ani: lansarea noii identităţi vizuale, simbol al unei strategii de repoziţionare a Companiei Naţionale ”Poşta Română” alături de marile administraţii poştale naţionale din alte ţări care s-au reinventat pentru a rămâne relevante într-o lume digitalizată în schimbare”, a anunţat compania.

Strategie

  • Ghişeu Universal – infrastructura esenţială de relaţie între cetăţeni, companii şi instituţiile statului;
  • Curierat şi logistică – dezvoltarea unei reţele moderne de hub-uri logistice, competitive pe piaţa e-commerce şi last-mile;
  •  Servicii financiar-bancare – soluţii digitale rapide, sigure şi accesibile pentru toţi clienţii.

”O ţară stabilă are nevoie de o poştă stabilă. Ne aflăm într-un moment de tranziţie de la tradiţie la digitalizare. Credem în rolul nostru strategic şi ne asumăm că trebuie să ne schimbăm pentru a rămâne relevanţi şi puternici încă cel puţin 163 de ani. Poşta Română face puntea între stat, cetăţeni şi companii, între generaţii, între trecut şi viitor. Tocmai de aceea, am ales o schimbare fresh, profundă şi revoluţionară”, a subliniat Valentin Ştefan, directorul general al Poştei Române.

