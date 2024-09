Trei jucători de fotbal au decedat în accident

Echipa se îndrepta sâmbătă spre Rio de Janeiro, unde urma să joace în campionatul de fotbal american al ţării. Meciul a fost anulat.

🚨 ACIDENTE FATAL

– Um ônibus que levava atletas de um time de futebol americano tombou, neste sábado (21/9), em Curitiba e acabou provocando a morte de três pessoas.

– Os jogadores do Coritiba Crocodiles Oficial passava pela Serra das Araras, em Piraí, no Sul do Rio de… pic.twitter.com/0lWICB3HT1

— The Incorrupt (@TheIncorrupt_) September 21, 2024