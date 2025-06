Trump, acțiune în forță. Trimite Garda Națională la proteste

Trump a semnat sâmbătă un memorandum prezidențial prin care a desfășurat 2.000 de membri ai Gărzii Naționale pentru a ajuta la dispersarea protestelor din Los Angeles. Într-un comunicat, Casa Albă a declarat că secretarul apărării poate „angaja orice alți membri ai Forțelor Armate regulate, după cum este necesar, pentru a spori și sprijini protecția funcțiilor federale”.

Guvernatorul Californiei critică desfășurarea. Guvernatorul Gavin Newsom a numit mișcarea lui Trump „intenționat inflamatorie” și a spus că nu va face decât să escaladeze tensiunile. „Aceasta este misiunea greșită și va eroda încrederea publicului”, a spus el.

Desfășurarea Gărzii Naționale se confruntă și cu alte cu critici. Unii din forțele de ordine consideră desfășurarea Gărzii Naționale ca o reacție exagerată care s-ar putea întoarce împotriva lor și ar putea provoca și mai mulți agitatori, a declarat pentru CNN o sursă importantă din forțele de ordine implicată în răspunsul la protestele din Los Angeles.

🚨 JUST IN: EXPLOSIONS in the streets of Los Angeles as protests heat up

This is bound to get worse quickly now that the sun has gone down.

WHERE IS THE NATIONAL GUARD?! pic.twitter.com/JZKisqYL9L

— Nick Sortor (@nicksortor) June 8, 2025