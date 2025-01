Trump. ”Se va trage cortina peste patru ani lungi de declin american„

Donald Trump a declarat duminică în fața a mii de susținători că va inaugura o nouă eră de prosperitate americană, atunci când va prelua funcția, făcând un tur al victoriei într-o arenă din Washington plină până la refuz, cu o zi înainte de a reveni la putere cu planuri de remodelare agresivă a imigrației și a politicii comerciale a SUA, relatează Reuters.

‘Mâine, la prânz, se va trage cortina peste patru ani lungi de declin american și vom începe o nouă zi de forță, prosperitate, demnitate și mândrie americană’, a spus el la începutul discursului său.

Aceasta este cea mai mare mișcare politică din istoria Americii, iar acum 75 de zile am obținut cea mai epică victorie politică pe care a văzut-o vreodată țara noastră’, a spus el. ‘Începând de mâine, voi acționa cu o viteză istorică și voi rezolva fiecare criză cu care se confruntă țara noastră’.

Evenimentul intitulat ‘Make America Great Again Victory Rally’ are loc la Capital One Arena, o sală de sport care va găzdui și o parte din festivitățile de inaugurare de luni, după ce prognozele de frig aspru au determinat oficialii să mute evenimentele planificate în aer liber în interior.

Mitingul lui Trump, împreună cu discursul său inaugural de luni, ar putea anticipa tonul pe care intenționează să îl adopte în timpul celui de-al doilea mandat la Casa Albă. În ultimele săptămâni, Trump a dezorientat aliații străini meditând cu voce tare la preluarea Groenlandei și a Canalului Panama și la transformarea Canadei într-un stat american, comentează Reuters.

Imigrația va fi o țintă a primelor acțiuni executive ale lui Trump după preluarea mandatului, împreună cu problemele energetice și politicile menite să promoveze diversitatea, echitatea și incluziunea, a declarat pentru CBS noul său consilier pentru securitate națională, Mike Waltz.

Mai devreme, duminică, Trump a luat micul dejun cu senatori republicani americani la Blair House, reședința oficială de stat pentru invitații președintelui Statelor Unite ale Americii, în apropierea Casei Albe. John Cornyn, Susan Collins, Ted Cruz, Rick Scott și Tim Scott au fost printre participanții văzuți părăsind evenimentul.

Ulterior, el a depus o coroană de flori la Mormântul Soldatului Necunoscut din Cimitirul Național Arlington din afara Washingtonului.

Inaugurarea este programată pentru luni la ora 12.00 ET (1700 GMT), când Donald Trump va depune jurământul prezidențial în rotonda Capitoliului, după ce vremea rece a determinat organizatorii să mute ceremonia în interior. Aproximativ 25.000 de membri ai forțelor de ordine vor fi prezenți pentru a asigura securitatea.

https://agerpres.ro/politic-extern/2025/01/20/video-trump-2-0-trump-promite-o-noua-era-de-prosperitate-americana-in-fata-a-mii-de-sustinatori-la-c–1414119