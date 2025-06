Chirilă, mesaj pentru Nicușor Dan. ”V-am votat că sunteți matematician, nu huligan„

Tudor Chirilă a scris pe Facebook opinia sa despre noul guvern Bolojan. Jumătate din guvern e format din miniștrii PSD, care a adus țara pe marginea prăpastiei, scrie Chirilă.

„Nu consider că am luat țeapă. Nu am votat niciodată nici PSD, nici USL. Nu i-am votat nici la alegerile parlamentare din 2024 unde i-a votat majoritatea românilor.

Remarc doar că ticăloșia lor riscă să ne arunce în brațele extremismului și populismului deșănțat peste patru ani. Guvernul Bolojan are jumătate din miniștri, miniștri din Guvernul Ciolacu. Ciolacu, care a cheltuit din fondul de rezervă 60 de miliarde de lei, adică (sic!) cât toate guvernele din ultimii 15 ani!!!. Ciolacu care îi dădea voturi lu’ Simion și zbura cu Nordis la Monaco.

Iar acum avem jumătate din guvernul care ar trebui să salveze România cu miniștri de la PSD PNL (și UDMR) din Guvernul Marcel Ciolacu. Ticăloșie, iresponsabilitate, cinism? Probabil toate trei”, scrie Chirilă.

„PSD nu moare, PSD se transformă”

„Cum să vii tu cu Marian Neacșu, cu Florin Barbu, cu Marinescu la Justiție care pare că nu există, cum să îl păstrezi pe Predoiu la Interne, care vorba cuiva a fost cel mai mult ministru dintre toți politrucii ăștia? Iar ăștia să vină în fața poporului și să impună măsuri de austeritate, după ce jumătate dintre ei au girat cheltuirea a 60 de miliarde din fondul de rezervă (ăla de care nu te atingi decât în cazuri extreme, calamități, dezastre) ca să dea pensii și salarii să-și cumpere voturile peste patru ani.

Ba mai vor și rotativă guvernamentală, că dacă trece un pic criza să se remufeze la banul public, nu-i așa? Nesimțirea ăstora e atât de mare încât nici măcar să mimeze reforma nu se mai preocupă.

Țara asta e pe marginea haosului, victimă a războiului hibrid, cu servicii secrete care se luptă între ele și își fac de cap prin partide și instituțiile statului, cu mișcări fasciste și neo legionare care umblă libere, cu biserica ortodoxă care decorează condamnați penal, cu rușii care bagă capul pe ușă și racolează dubioși buni de vânduți ca mesia și salvatori și ăștia se reîmpachetează ca soluția pentru țară”, subliniază Tudor Chirilă.

”Un mesaj și pentru președintele Nicușor Dan„