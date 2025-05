Tută cu tupeu, ticăloasă, slugă! Ce-a fost la gura lor…

Râsu’-plânsu’ la finalul campaniei. Tone de lături au fost revărsate în capul Elenei Lasconi de la foşti sustinători după ce a publicat mai multe fotografii în care apar Florian Coldea, Nicușor Dan și Victor Ponta. Foştii sustinători, care au sărit acum în barca lui Nicuşor Dan sau Crin Antonescu, o numesc pe Lasconi tută, țață, sluga securiştilor lui Dan Voiculescu, ticăloasă!

Iată câteva exemple

Cristian Tudor Popescu, pe Facebook

Lasconi nu e o tută cu tupeu

Am scris că o votez pe E. Lasconi pentru că avea cele mai mari șanse să-l depășească pe G. Simion (ceea ce s-a și întâmplat), și am votat-o în primul tur al alegerilor din noiembrie. Am scris că o votez și o votam și în turul doi. Am făcut-o în disperare de cauză, ca atâția alții dintre cei 1,7 milioane care au pus ștampila pe ea, deși o consideram o tută cu tupeu. Acum aș spune „doar” o tută cu tupeu. Pentru că demonstrează că e mai mult decât atât. E o tută ticăloasă cu tupeu. Lasconi a înnodat un elastic de crucioiul pe care îl poartă la gât, și, cu praștia astfel obținută, a aruncat asupra contracandidaților ei o flegmă colectată din haznaua internetului. Femeia lui Dumnezeu, ce mama dracului. Prostia nu e un păcat. Mârșăvia, da. Acum, unii ar putea s-o bănuiască pe Lasconi de o înțelegere cu Ponta și Dan – neavând nicio șansă pentru turul doi, să-i facă pe aceștia victime, aducătoare de voturi, în fața „atacului” ei, pe cât de murdar, pe atât de cretin.

Pozele lui Lasconi par un fals ordinar. O credeam doar precară intelectual; acum o descoperim și ticăloasă: dacă tot n-o mai votează lumea, s-a înscris în echipa Crin-Ciolacu și încearcă să-l torpileze pe Nicușor Dan.

– Lasconi trebuie exclusă din USR ptr. bagabonţeala cu pozele fake

– USR are obligația să o excludă pe Elena Lasconi, sluga securiştilor lui Dan Voiculescu

Deși e penibil să mai discutăm despre fake-urile Țatei Leana, uitați-vă puțin ce disproporționat e Nicușor Dan în raport cu mașina sa – el circulând cu un Clio din 2011, care are H 148 cm. Ar însemna că ND are vreo 190 cm.

Ramona Ursu La 12 ore după ce a publicat acele poze pe Facebook, Elena Lasconi are în continuare telefonul închis. Am sunat-o acum, la 9 dimineață, pe singurul număr știut de presă, la care anterior răspundea. Eu o să sun astăzi de zeci de ori până la noapte, poate răspunde. Cine știe? Sau poate, pur și simplu, este doar o securistă care și-a dus la bun sfârșit misiunea, alături de prietenii din PSD-PNL-Dan Voiculescu, și a fugit. Paul Palencsar

Nu dați cu pietre!

Deocamdată, avem cuvântul lui Lasconi împotriva celui al lui Nicușor. Nicușor are dreptate când spune că cel care acuză trebuie să facă dovada autenticității pozelor. În cazul nostru, Lasconi, care pare că a lansat nucleara și a plecat la culcare. Firesc era ca Elena Lasconi să iasă și ea în seara asta și să explice. Doar că-l lasă pe Nicușor să se zvârcolească în ghearele presei. Eventual, să piardă procente de vot.

Există doar două variante:

1. Elena Lasconi minte. A aruncat public poze trucate, chiar când a început votul în diaspora, adică în seara asta. Până se lămurește lumea că sunt trucate, Nicușor pierde voturi și nu mai intră în turul doi.

2. Nicușor Dan minte. Pozele sunt reale, dar el neagă. Dacă ar recunoaște, și-ar lua adio de la președinția României.

De ce e important să știm adevărul? Nu pentru că-l urâm pe Nicușor și o iubim pe Lasconi, ci pentru a nu da România pe mâna omului Serviciilor de Informații. Oricare ar fi el, Lasconi sau Nicușor. Ar fi o lovitură mortală dată democrației și statului de drept. Serviciile trebuie să rămână în țarcul lor, trasat de lege. Nu au ce căuta în procesul alegerilor.