Ucraina, în spatele lui Zelenski: ”Pacea fără garanții nu este posibilă”

‘Pacea fără garanții nu este posibilă’, a insistat vineri prim-ministrul ucrainean Denis Șmigal, după o altercație aprinsă între Donald Trump și Volodimir Zelenski la Casa Albă.

‘Președintele Zelenski are dreptate’, a susținut el pe rețeaua de socializare X. ‘O încetare a focului fără garanții este calea spre ocupația rusă a întregului continent european’, a adăugat premierul ucrainean.

President @ZelenskyyUa is right. Peace without guarantees is not possible. Cease-fire without guarantees is the way to russian occupation of the all European continent.#підтримуюПрезидента

