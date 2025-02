Zelenski, mesaj după înfruntarea cu Trump: Mulțumesc, America!

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a postat pe X un prim mesaj, după cearta de la Casa Albă cu Donald Trump și JD Vance.

„Mulțumesc America, mulțumesc pentru sprijin, mulțumesc pentru această vizită. Mulțumesc președintelui american, Congresului și poporului american. Ucraina are nevoie de pace justă și durabilă și lucrăm exact pentru asta”, a scris Zelenski pe X.

Thank you America, thank you for your support, thank you for this visit. Thank you @POTUS, Congress, and the American people.

Ukraine needs just and lasting peace, and we are working exactly for that.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 28, 2025