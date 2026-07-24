Benzina a trecut de 9 lei. Motorina se apropie de 10 lei pe litru

Plinul devine tot mai scump la final de iulie.

Bianca Dumbraveanu - Redactor coordonator
Benzina a trecut de 9 lei. Motorina se apropie de 10 lei pe litru

Plinul devine tot mai scump la final de iulie.

Prețurile carburanților au crescut din nou vineri dimineață, 24 iulie, în mai multe stații din București. Benzina a trecut de pragul de 9 lei pe litru la cele mai multe lanțuri, iar motorina se apropie de 10 lei pe litru.

Petrom a scumpit vineri carburanții, potrivit Economica.net. Motorina costă cu 15 bani mai mult pe litru, iar benzina s-a scumpit cu 20 de bani pe litru.

În stațiile Petrom din Capitală, benzina se vinde vineri cu 9,02 lei pe litru. Motorina a ajuns la 9,84 lei pe litru, potrivit datelor din Monitorul Prețurilor Carburanților, consultate de HotNews.

Și OMV a majorat prețurile. Noua scumpire vine la doar două zile după o altă creștere de prețuri la Petrom, când benzina și motorina s-au scumpit cu câte 15 bani pe litru.

Motorina, aproape de pragul de 10 lei

Scumpiri au apărut și la alte lanțuri de benzinării. Rompetrol a majorat prețul motorinei standard cu 10 bani pe litru, în urmă cu o zi. MOL a scumpit motorina cu 10 bani pe litru, iar Lukoil cu 9 bani.

MOL a crescut vineri și prețul benzinei. Acesta a ajuns la același nivel cu cel practicat de OMV. SOCAR are prețuri apropiate de Petrom la motorină, însă nu a majorat, pentru moment, benzina.

Potrivit datelor din Monitorul Prețurilor Carburanților, doar două din cele șase mari lanțuri de alimentare din Capitală mai vând benzina sub 9 lei pe litru.

Cât costă carburanții în București

Vineri, 24 iulie 2026, motorina costă în București:

Petrom: 9,84 lei/litru
OMV: 9,90 lei/litru
Rompetrol: 9,90 lei/litru
MOL: 9,90 lei/litru
Lukoil: 9,89 lei/litru
SOCAR: 9,89 lei/litru

În cazul benzinei, prețurile sunt:

Petrom: 9,02 lei/litru
OMV: 9,08 lei/litru
Rompetrol: 9,08 lei/litru
MOL: 9,08 lei/litru
Lukoil: 8,97 lei/litru
SOCAR: 8,84 – 8,89 lei/litru

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2 comentarii

  1. Doresc ca motorina să ajungă 15 lei/ l ca să-i văd pe bombardierii de Romania cum trag pe dreapta BMW S. H.!

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  2. Cică, președintele Renault a venit în Romania să închidă fabrica auto de la Mioveni! Succesuri „olimpicu”!

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