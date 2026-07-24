Benzina a trecut de 9 lei. Motorina se apropie de 10 lei pe litru

Prețurile carburanților au crescut din nou vineri dimineață, 24 iulie, în mai multe stații din București. Benzina a trecut de pragul de 9 lei pe litru la cele mai multe lanțuri, iar motorina se apropie de 10 lei pe litru.

Petrom a scumpit vineri carburanții, potrivit Economica.net. Motorina costă cu 15 bani mai mult pe litru, iar benzina s-a scumpit cu 20 de bani pe litru.

În stațiile Petrom din Capitală, benzina se vinde vineri cu 9,02 lei pe litru. Motorina a ajuns la 9,84 lei pe litru, potrivit datelor din Monitorul Prețurilor Carburanților, consultate de HotNews.

Și OMV a majorat prețurile. Noua scumpire vine la doar două zile după o altă creștere de prețuri la Petrom, când benzina și motorina s-au scumpit cu câte 15 bani pe litru.

Motorina, aproape de pragul de 10 lei

Scumpiri au apărut și la alte lanțuri de benzinării. Rompetrol a majorat prețul motorinei standard cu 10 bani pe litru, în urmă cu o zi. MOL a scumpit motorina cu 10 bani pe litru, iar Lukoil cu 9 bani.

MOL a crescut vineri și prețul benzinei. Acesta a ajuns la același nivel cu cel practicat de OMV. SOCAR are prețuri apropiate de Petrom la motorină, însă nu a majorat, pentru moment, benzina.

Potrivit datelor din Monitorul Prețurilor Carburanților, doar două din cele șase mari lanțuri de alimentare din Capitală mai vând benzina sub 9 lei pe litru.

Cât costă carburanții în București

Vineri, 24 iulie 2026, motorina costă în București:

Petrom: 9,84 lei/litru

OMV: 9,90 lei/litru

Rompetrol: 9,90 lei/litru

MOL: 9,90 lei/litru

Lukoil: 9,89 lei/litru

SOCAR: 9,89 lei/litru

În cazul benzinei, prețurile sunt:

Petrom: 9,02 lei/litru

OMV: 9,08 lei/litru

Rompetrol: 9,08 lei/litru

MOL: 9,08 lei/litru

Lukoil: 8,97 lei/litru

SOCAR: 8,84 – 8,89 lei/litru

CITEȘTE ȘI