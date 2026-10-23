Guvernul britanic îi îndeamnă pe cetățeni să se pregătească pentru situații de urgență: apă, alimente pentru 72 de ore și numerar

Campania Be Ready urmărește să-i convingă pe oameni să-și facă provizii pentru 72 de ore, pe fondul îngrijorării tot mai mari a autorităților privind impactul crizei climatice, al dependenței de tehnologie și al amenințărilor din partea statelor ostile, potrivit theguardian.com.

Avertismentul guvernului

Dan Jarvis, ministrul pentru securitate, a declarat că „cei care pot urma aceste recomandări ar trebui să le urmeze”. Potrivit acestuia, este vorba despre „pași simpli prin care să fim pregătiți pentru situațiile de urgență obișnuite”, parte a unui efort mai amplu, centrat pe comunități, „de a ne consolida reziliența ca națiune”.

Wes Streeting, ministrul apărării, a adăugat că Marea Britanie trebuie să se pregătească și pentru amenințarea „terorismului susținut de stat” din partea Rusiei sau a altor puteri ostile, care vizează infrastructura de zi cu zi.

„Termeni precum război hibrid și amenințări în zona gri nu surprind cu exactitate și nu transmit publicului larg ceea ce eu prefer să numesc terorism susținut de stat”, a spus el.

„Așadar, în fața acestor amenințări, care nu sunt ipotetice, ci reale, și nu se petrec undeva departe, ci tot mai des aici, trebuie să ne mobilizăm și să tratăm cu seriozitate atât reziliența națională, cât și apărarea națională”.

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„Este foarte important să întrebăm oamenii și companiile dacă sunt pregătite. Sunt gata? Știu cum ar reacționa în cazul unor probleme obișnuite care s-ar putea ivi?”

Ce ar trebui să aibă fiecare gospodărie

Oamenii sunt sfătuiți să aibă mereu acasă pături și bani numerar, precum și o trusă de prim ajutor, o lanternă cu baterii și un radio FM cu manivelă. Pentru băut ar trebui depozitați trei litri de apă de persoană pe zi, iar pentru gătit și spălat este nevoie de mai multă, potrivit recomandărilor.

Același model ca în Franța, Irlanda și Țările de Jos

Guvernul semnalase în august că vor cere cetățenilor britanici să-și facă provizii de conserve, însă campania Be Ready, lansată de Cabinet Office, este mai specifică. Ea va fi urmată de o campanie publicitară pe rețelele sociale și la radio.

Constituirea unor rezerve pentru trei zile este considerată o propunere realistă și practică pentru gospodării și ar alinia Regatul Unit la Franța, Republica Irlanda și Țările de Jos în privința recomandărilor adresate populației despre cum să se pregătească pentru perturbări grave.

Furtuni, El Niño și vulnerabilități informatice

Miniștrii au programat lansarea campaniei înaintea sezonului furtunilor de iarnă, după o serie de furtuni puternice care au lovit Regatul Unit în ultimii ani.

Zeci de mii de locuințe din regiunea Midlands, din sud-vest și din Țara Galilor au rămas fără curent după ce furtuna Goretti a lovit în ianuarie, cu vânturi de aproape 100 de mile pe oră.

Există îngrijorări și cu privire la impactul potențial al „super El Niño”, un fenomen global care ar putea face ca 2027 să fie cel mai călduros an înregistrat vreodată și ar putea aduce o vreme imprevizibilă, cu efecte asupra aprovizionării globale cu alimente și asupra sistemelor energetice.

Recomandările au fost făcute publice în contextul în care 32 de site-uri ale guvernului britanic au oprite, ca măsură de precauție, după descoperirea unei vulnerabilități de securitate în limbajul de programare PHP, folosit de milioane de site-uri din întreaga lume.