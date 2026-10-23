Vinuri garantate de experți, cu până la 60% reducere de Black Friday, pe Unvinpezi.ro 

Unvinpezi.ro lansează campania de Black Friday 2026 pe 23 octombrie, cu reduceri de până la 60% la peste 600 de vinuri recenzate de o echipă de 15 experți. Campania se desfășoară până pe 15 noiembrie, iar primele 500 de comenzi de peste 400 de lei primesc garantat o sticlă de Primitivo cadou.

Selecția reunește vinuri pentru cei care vor să descopere etichete noi, să revină la preferatele lor sau să se pregătească din timp pentru mesele și cadourile de Sărbători.

Peste 600 de vinuri alese de experți, la cele mai bune prețuri din an

Între 23 octombrie și 15 noiembrie 2026, Unvinpezi.ro propune peste 600 de vinuri cu reduceri de până la 60%, în limita stocului disponibil.

Oferta include etichete pentru diferite gusturi și ocazii: de la vinuri pentru mesele de zi cu zi până la sticle potrivite pentru cine speciale sau pentru a fi oferite cadou. Fie că vor să își completeze colecția sau să descopere vinuri noi, clienții pot alege dintr-o selecție recenzată de echipa de 15 experți Unvinpezi.ro. Pe platformă ajung doar vinurile care trec de filtrul lor.

Un Primitivo cadou garantat la primele 500 de comenzi de peste 400 de lei

Pe lângă reducerile din campanie, Unvinpezi.ro oferă un beneficiu suplimentar primilor clienți care plasează comenzi eligibile: primele 500 de comenzi cu o valoare de peste 400 de lei primesc garantat o sticlă de Primitivo cadou.

Cadoul completează selecția de vinuri comandate și le oferă clienților încă o etichetă de descoperit sau de păstrat pentru o ocazie specială.

Abonamentul anual în Clubul Unvinpezi.ro: 40% reducere și 4 sticle de vin premium cadou

De Black Friday, pregătim o ofertă specială pentru cei care vor să se bucure de beneficiile Clubului Unvinpezi.ro: 40% reducere la abonamentul anual și 4 sticle de vin premium cadou.

Oferta va fi disponibilă timp de 24 de ore, într-o singură zi din campania Black Friday. Vom anunța data exactă în curând, așa că urmărește comunicările noastre ca să nu o ratezi.

Pe tot parcursul anului, membrii Clubului beneficiază de o reducere suplimentară de 10% și transport gratuit, conform condițiilor programului, precum și de acces la beneficii și evenimente dedicate comunității pasionaților de vin.

Voucher de 20 de lei la abonarea la newsletter

Cei care se abonează la newsletterul Unvinpezi.ro primesc un voucher de 20 de lei, valabil la comenzi de peste 100 de lei, conform condițiilor ofertei. Newsletterul aduce informații despre selecțiile de vinuri, recomandările experților și ofertele disponibile pe platformă.

Despre Unvinpezi.ro

Lansată în 2012, Unvinpezi.ro este o platformă online dedicată pasionaților de vin, cu o selecție de etichete românești și internaționale recenzate de o echipă de 15 experți. În fiecare zi, platforma propune un vin într-o ofertă valabilă 24 de ore, la cel mai bun preț online garantat. Prin Clubul Unvinpezi.ro, membrii beneficiază de o reducere suplimentară de 10% și transport gratuit, precum și de acces la beneficii și evenimente dedicate comunității pasionaților de vin.

Oferta completă de Black Friday este disponibilă pe Unvinpezi.ro.