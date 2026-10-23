Directorii care schimbă școala românească: patru lideri educaționali, premiați la Gala Premiilor pentru Directorii Anului 2026 pentru rezultate în combaterea abandonului, inovare și antreprenoriat

Reducerea abandonului școlar, dezvoltarea unor calificări pentru meseriile viitorului și atragerea de investiții pentru modernizarea școlilor sunt câteva dintre rezultatele obținute de cei patru directori premiați la Gala Premiilor pentru Directorii Anului 2026, organizată de Asociația pentru Valori în Educație (AVE) pe 22 octombrie. Sub conceptul „De 10 ani, măsurăm altfel valoarea”, ediția aniversară a recunoscut liderii care schimbă viețile copiilor și ale comunităților prin decizii curajoase, parteneriate și rezultate măsurabile.

Titlul de Directorul Anului 2026 i-a revenit Petronelei Petrea, de la Liceul „Mihai Dumitriu” din Valea Lupului, județul Iași. La categoria Egalitate de Șanse a fost premiat Mircea Berindei, directorul Școlii Gimnaziale Nr. 145 din București; la Inovare, Cosmin Cristea, directorul Colegiului Tehnic Energetic „Remus Răduleț” din Brașov; iar la Antreprenoriat, Daniela Arion, directoarea Școlii Gimnaziale „Mihai Vodă” din Mihai Viteazu, județul Cluj.

„De zece ani, alegem să privim dincolo de clasamente și de cifrele care descriu, doar parțial, o școală. Valoarea unui director se vede în copiii care se întorc la ore, în profesorii care capătă încredere să încerce lucruri noi și în comunitățile care încep să creadă în școala lor. Câștigătorii din acest an ne arată că leadershipul educațional poate schimba nu doar o instituție, ci și viitorul unei comunități”, declară Simona Pavelescu, Director Executiv AVE România.

Petronela Petrea, Directorul Anului 2026: de la școala de sat la un reper educațional inclusiv pentru elevi din municipiul Iași

Fostă elevă și apoi profesoară a școlii pe care o conduce, Petronela Petrea a construit, la Valea Lupului, un parcurs educațional de la grădiniță la liceu. În zece ani, numărul elevilor a crescut de la mai puțin de 400 la 2.038, iar unii copii fac acum naveta din Iași către școala din comună. În jurul nevoilor familiilor au apărut programe gratuite, școli de vară, tabere și proiecte de siguranță și sprijin emoțional.

Extinderea a fost susținută de investiții de aproximativ 100 de milioane de lei în infrastructură și de peste 4,5 milioane de lei din fonduri europene atrase direct de școală. Rezultatele raportate includ abandon școlar de 0%, promovabilitate de 100% pe cicluri și 95,34% la Evaluarea Națională. Prin proiectul „Cercul Siguranței”, incidentele de bullying au scăzut cu 65%.

Video-reportajul cu povestea Directorului Anului 2026 poate fi urmărit aici.

Mircea Berindei, Directorul Anului 2026 pentru Egalitate de Șanse: fiecare copil absent este un copil pentru care școala caută soluții

La Școala Gimnazială Nr. 145 din Sectorul 2, București, Mircea Berindei a schimbat abordarea față de absenteism: în locul simplei constatări, echipa identifică problemele, contactează familia și construiește sprijin pentru fiecare elev. În mai puțin de doi ani de mandat, absenteismul a scăzut de la peste 35% la 12%, iar numărul elevilor care au abandonat școala, de la 30 la 7. Media de absolvire a clasei a VIII-a a crescut de la sub 4 la 5,32, iar școala a readus în bănci copii care lipsiseră cel puțin șase luni.

Într-o școală în care aproximativ 70% dintre elevi sunt romi și 180 dintre cei 200 de copii din ciclul primar beneficiază de burse sociale, au fost extinse programele „Școala după școală”, școala și grădinița de vară și accesul la rechizite, cărți și experiențe educaționale.

Video-reportajul cu povestea Directorului Anului 2026 pentru Egalitate de Șanse poate fi urmărit aici.

Cosmin Cristea, Directorul Anului 2026 pentru Inovare: pregătire pentru meseriile viitorului

La Colegiul Tehnic Energetic „Remus Răduleț” din Brașov, Cosmin Cristea a orientat pregătirea tehnică spre energiile regenerabile și nevoile actuale ale pieței muncii. A contribuit la introducerea calificării „Electrician sisteme fotovoltaice”, la dezvoltarea unui curriculum local și, în cadrul unei echipe naționale, la curriculumul pentru specializarea „Tehnician sisteme de energii regenerabile”. Împreună cu elevii, a realizat un stand didactic pentru energii regenerabile cu aproximativ 1.500 de euro, față de un cost de piață estimat la 10.000–12.000 de euro.

În doi ani, școala a beneficiat de 2,9 milioane de lei de la Primăria Brașov pentru modernizarea spațiilor educaționale, de dotări de peste 2 milioane de euro și de o sponsorizare de 80.000 de euro pentru cămin. Peste 25 de absolvenți au fost angajați de partenerul economic DEER în doi ani.

Video-reportajul cu povestea Directorului Anului 2026 pentru Inovare poate fi urmărit aici.

Daniela Arion, Directorul Anului 2026 pentru Antreprenoriat: a atras peste 10 milioane de lei pentru o școală rurală și a implicat elevii în proiecte de antreprenoriat social. Daniela Arion a transformat Școala Gimnazială „Mihai Vodă” din comuna Mihai Viteazu într-un exemplu de colaborare între școală, autorități, părinți, organizații și companii. A atras peste 10,2 milioane de lei pentru modernizarea infrastructurii, eficiență energetică și digitalizare; 26 de săli au fost dotate cu display-uri interactive, iar un microbuz electric facilitează accesul la școală pentru aproximativ 80 de elevi navetiști.

În paralel, a oferit elevilor un rol activ în organizarea evenimentelor și în viața școlii, inclusiv prin Clubul Impact de antreprenoriat social. Între 2018 și 2026, numărul elevilor a crescut de la 427 la 530, absenteismul este sub 4%, iar în grupul țintă al intervenției de prevenire a abandonului nu a fost înregistrat niciun abandon.

Video-reportajul cu povestea Directorului Anului 2026 pentru Antreprenoriat poate fi urmărit aici.

O ediție aniversară despre valoarea care rămâne

Gala a celebrat zece ediții în care AVE a adus în atenția publică directori care demonstrează că schimbarea școlii începe cu leadershipul și continuă prin implicarea întregii comunități.

Fiecare dintre cei patru câștigători primește:

Un loc în Academia de Leadership și Management Școlar, proiect de dezvoltare profesională coordonat de AVE, cu o valoare estimată de peste 5.000 de euro.

500 de euro pentru proiectele școlii.

Invitația de a face parte din juriul ediției 2027.

Acces gratuit timp de 12 luni la platforma EduMetriX pentru evaluarea scolii

Gala Premiilor pentru Directorii Anului 2026 beneficiază de sprijinul partenerilor strategici CEMS și ASE BBS, alături de partenerii BDO, Bolt, De’Longhi Group, Grawe, Iron Mountain, Netopia Payments, Siad, UniCredit Bank și UNIQA, care se alătură AVE în recunoașterea și celebrarea liderilor ce aduc schimbări reale în școlile din România. Parteneri de servicii: Casa Auto – o divizie a Tester Group, Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș”, Promocrat, Risco și Stup. Parteneri media: Prima News, profit.ro și Medika TV.

Despre Asociația pentru Valori în Educație

Asociația pentru Valori în Educație (AVE) transformă școala prin oamenii care o conduc. AVE dezvoltă liderii școlilor, îi ajută să ia decizii mai bune pe baza datelor și construiește în jurul școlii un ecosistem de profesori, comunități, companii, organizații și autorități care susține schimbarea pe termen lung. Ambiția AVE pentru 2035 este ca 1 milion de copii să fie pregătiți pentru viață prin transformarea a 3.000 de școli din România.

În cei 10 ani de activitate, AVE a ajuns la peste 150.000 de elevi și 372 de școli, a implicat peste 800 de voluntari din business și peste 200 de companii finanțatoare și a mobilizat 9,5 milioane de euro pentru educație.