Petrolul a sărit din nou de 100 de dolari pe baril. Cât de „expuse” sunt benzinăriile românești în fața unor noi scumpiri

Petrolul trece din nou de 100 de dolari pe baril. Semnalul de alarmă a venit joi, 23 iulie, când prețul de referință al petrolului a depășit din nou pragul psihologic de 100 de dolari pe baril, pentru prima dată în ultimele două luni.

Cu doar o zi înainte, adică miercuri, cotația se situa în jurul valorii de 95 de dolari pe baril, însă tensiunile din Orientul Mijlociu au schimbat rapid direcția pieței.

Potrivit The Guardian, investitorii se tem că escaladarea conflictului ar putea afecta din nou aprovizionarea mondială cu petrol, ceea ce a determinat o creștere accelerată a prețurilor.

Ce a declanșat noul val de scumpiri pe piața aurului negru

Creșterea cotațiilor este pusă pe seama noilor tensiuni din regiune. Gruparea Houthi din Yemen, aliată Iranului, a anunțat joi că a atacat două petroliere saudite, „Encelia” și „Layla”, susținând că echipajele acestora au încălcat blocada navală impusă în Marea Roșie.

Potrivit declarațiilor făcute de grupare, atacurile au fost lansate cu rachete balistice, rachete de croazieră și drone, iar una dintre nave ar fi fost cuprinsă de incendiu.

În același timp, piața urmărește și deteriorarea relațiilor dintre Statele Unite și Iran în ceea ce privește transporturile de petrol prin strâmtoarea Hormuz, unul dintre cele mai importante coridoare maritime pentru comerțul mondial cu țiței.

Nu este prima dată când conflictul scumpește petrolul

Actuala creștere nu este un caz izolat. Petrolul Brent, reperul internațional pentru stabilirea prețurilor, a depășit pentru prima dată pragul de 100 de dolari pe baril în luna martie, după atacurile aeriene lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului.

În acea perioadă, exporturile de combustibili fosili din Golf prin strâmtoarea Hormuz au fost aproape complet blocate, iar piețele au reacționat imediat.

Conflictul a generat creșterea prețului petrolului până la 126 de dolari pe baril, în luna aprilie.

Situația s-a mai calmat în următoarele săptămâni și, pe fondul speranțelor privind un armistițiu în regiune, cotațiile au început să scadă, coborând sub 100 de dolari la sfârșitul lunii mai și ajungând chiar la 71 de dolari pe baril la începutul lunii iulie.

Potrivit informațiilor publicate de The Guardian, noua tendință de creștere a început după eșuarea memorandumului de înțelegere dintre Statele Unite și Iran și reluarea ostilităților în Golful Persic.

La ce efecte să se aștepte șoferii din România, în acest context

Depășirea pragului de 100 de dolari pe baril nu înseamnă că benzina și motorina se vor scumpi automat de a doua zi în România.

Prețurile afișate la pompă sunt influențate de mai mulți factori, iar modificările cotațiilor internaționale ale petrolului ajung, de regulă, cu un anumit decalaj în prețul final plătit de consumatori.

Cu toate acestea, evoluția petrolului este unul dintre cei mai importanți indicatori urmăriți de piața carburanților. Astfel, dacă tensiunile din Orientul Mijlociu vor continua, iar cotațiile se vor menține ridicate pentru o perioadă mai lungă, presiunea asupra prețurilor la benzină și motorină ar putea crește și în România.

Deocamdată, pe baza informațiilor disponibile la 23 iulie, nu există un anunț privind o majorare a prețurilor la benzinăriile din țară. Însă revenirea petrolului peste pragul de 100 de dolari pe baril arată cât de rapid pot influența evenimentele geopolitice costurile energiei și, indirect, bugetul fiecărui șofer.

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