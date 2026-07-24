Cea mai mare concurență din ultimii 20 de ani pentru locurile de la Facultatea de Istorie a Universității din București

Competiție acerbă pentru locurile la licență și masterat

Bătălia pentru un loc pe băncile facultății este una extrem de strânsă în acest an, presiunea fiind vizibilă pe toate secțiile principale. Cea mai căutată specializare s-a dovedit a fi Relații Internaționale și Studii Europene, secțiune cunoscută sub acronimul RISE, unde concurența a ajuns la un nivel record de 6,70 candidați pe un singur loc. Interesul este uriaș și pentru secția de bază de Istorie, care a atras 4,30 candidați pe loc, urmată îndeaproape de specializarea Istoria Artei, cu o concurență de 3,20 candidați pentru un loc.

Apetența pentru studierea trecutului și a relațiilor internaționale se menține la cote înalte și în rândul absolvenților de licență care doresc să aprofundeze domeniul. La nivel de master, programul de Tehnici Diplomatice a generat cea mai mare concurență, înregistrând 3,29 candidați pe loc. O performanță notabilă vine și de la studiile doctorale, unde numărul celor înscriși a atins pragul de 50 de candidați, cifră care reprezintă un maxim absolut al ultimilor 15 ani pentru această treaptă academică.

Admitere digitalizată și așteptarea rezultatelor finale

De mai mulți ani, procesul de admitere la Facultatea de Istorie a fost complet digitalizat pentru a facilita accesul tinerilor din toată țara. Candidații și-au încărcat documentele scanate direct în platforma electronică a universității, iar sistemul informatic realizează automat repartizarea.

Evaluarea și departajarea se bazează pe două criterii clare. Primul pas constă în redactarea unei scrisori de intenție, care este evaluată de comisie exclusiv cu calificativul admis sau respins. Al doilea și cel mai important criteriu, care dictează poziția în clasament, este media obținută la examenul de bacalaureat, pe baza căreia platforma generează automat ierarhia candidaților.

Emoțiile viitorilor studenți urmează să se încheie vineri dimineață, când facultatea va publica rezultatele finale, imediat ce datele vor fi transmise oficial de către universitate. În prezent, sistemul informatic se află în plină fază de procesare a mediilor, singurele informații publice fiind cele legate de numărul total de dosare validate pe fiecare specializare.

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