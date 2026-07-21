Record absolut la UMF „Carol Davila” și interes masiv pentru Universitatea din București

UMF „Carol Davila”. Concurență istorică și aproape 7.000 de candidați

Interesul pentru cariera medicală a atins un maxim istoric în acest an. UMF „Carol Davila” a înregistrat 6.916 candidați înscriși pentru cele 1.947 de locuri scoase la concurs (dintre care 1.291 finanțate de la buget și 656 cu taxă). Aceasta reprezintă o creștere masivă de 78,4% față de anul 2025 (când au fost 3.877 înscrieri) și cu 2.712 mai mulți candidați comparativ cu 2024, precum notează news.ro.

Repartizarea pe facultăți arată un volum uriaș de solicitări:

Facultatea de Medicină: 2.727 de candidați pentru 725 de locuri bugetate (20 de locuri fiind deja ocupate de olimpici). Facultatea de Moașe și Asistență Medicală: 3.282 de candidați. Facultatea de Stomatologie: 800 de candidați pentru 190 de locuri bugetate, înregistrând o concurență deosebită. Facultatea de Farmacie: 107 candidați pentru 94 de locuri de la buget.

Concursul prin probă scrisă este programat duminică, 26 iulie. Taxa anuală de studiu pentru locurile cu taxă este de 19.000 de lei la Medicină și Stomatologie, 10.000 de lei la Farmacie și 8.000 de lei la Moașe și Asistență Medicală.

Universitatea din București. Creșteri istorice la Drept, Jurnalism și Științe Politice

La rândul său, Universitatea din București a pus la dispoziția absolvenților de liceu peste 20.000 de locuri în 2026, atrăgând un număr ridicat de opțiuni, după cum urmează:

Facultatea de Drept – Înregistrează cea mai mare concurență din ultimii 17 ani. S-au înscris 1.685 de candidați (o creștere de 38% față de 2025) pentru cele aproape 300 de locuri bugetate, ceea ce înseamnă 5,61 candidați pe un loc la buget. Taxa de școlarizare pentru locurile cu plată este cea mai ridicată din cadrul UB, fiind de 8.800 de lei în primul an. Examenul grilă (gramatică, economie și gândire critică) se desfășoară miercuri, 22 iulie. Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării (FJSC) – Marchează o creștere a numărului de înscriși pentru al treilea an consecutiv, totalul candidaturilor urcând cu peste 16% (de la 837 la 973). Specializarea Comunicare și Relații Publice (CRP) conduce preferințele cu 400 de candidați, fiind urmată de Jurnalism (382 de candidați) și Publicitate (351 de opțiuni). Facultatea de Științe Politice – înregistrat salturi importante, în special la programul de Relații Internaționale și Studii Europene în limba engleză (+47%, cu 323 de candidaturi) și Studii de securitate (+32%, cu 292 de candidaturi). Domeniul Științelor Vieții și Chimie: Au atras un interes uriaș, cu o concurență ce depășește 10 candidați pe un loc bugetat la Biologie (10,85) și Biochimie (11,73). La Facultatea de Chimie, programul Chimie farmaceutică atinge o concurență record de 16,96 candidați pe un loc la buget.

În plan internațional, Universitatea din București își menține statutul de lider național în QS World University Rankings 2027, plasându-se pe primul loc în țară la angajabilitatea absolvenților și la reputația în rândul angajatorilor. Înscrierile la majoritatea facultăților din cadrul UB se încheie pe 24 iulie, iar rezultatele finale și confirmările sunt așteptate până pe 31 iulie.

CITEȘTE ȘI