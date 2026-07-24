VIDEO Șoferii din Grecia traversează un pod prăbușit pentru a evita un ocol de zeci de kilometri

Ruleta rusească deasupra râului Pineios

Structura podului a fost grav afectată în toamna anului 2023, atunci când furtuna Daniel a devastat regiunea, iar de atunci starea sa s-a deteriorat constant. În prezent, partea centrală a platformei atârnă periculos, ajungând la doar câțiva metri deasupra suprafeței apei. Cu toate acestea, podul rămâne singura legătură directă și rapidă între satele Palaiopyrgos și Alexandrini, notează Dexerto.com.

Potrivit presei elene, majoritatea celor care se aventurează pe această rută extremă sunt fermieri din zonă. Aceștia sunt forțați de circumstanțe să ajungă la terenurile agricole situate pe celălalt mal al râului, iar timpul și combustibilul necesar pentru varianta ocolitoare reprezintă obstacole majore pentru mijloacele lor de trai. Disperarea oamenilor a fost surprinsă clar de un localnic care a declarat pentru postul de televiziune Skai că nu au altă variantă, fiind conștienți că se joacă cu moartea în fiecare zi doar pentru a-și putea continua munca.

Pericolul unui baraj artificial și reacția autorităților

Dincolo de riscul evident ca structura să cedeze complet sub greutatea vehiculelor, specialiștii avertizează asupra unui pericol la fel de mare. Ruinele podului prăbușit blochează deja parțial cursul apei. Deputatul grec Kyriakos Velopoulos i-a transmis ministrului Infrastructurii și Transporturilor un avertisment sever, subliniind că, în cazul unei noi furtuni puternice, podul va acționa ca un baraj. O astfel de blocare a apelor ar forța râul Pineios să iasă din matcă, generând inundații catastrofale care ar putea înghiți satele din apropiere.

Deși presiunea publică și avertismentele s-au înmulțit, soluțiile întârzie să apară pe teren. Presa locală notează că autoritățile guvernamentale au aprobat deja fondurile și planurile pentru construirea unui pod nou, modern și sigur. Totuși, lucrările de demolare și reconstrucție nu au fost încă demarate, lăsând comunitatea captivă într-o rutină zilnică plină de groază și incertitudine. Până la apariția utilajelor pe șantier, șoferii continuă să apese pedala de accelerație pe o bucată de beton care stă să cadă, mai notează sursa anterior citată.

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