Dinamo București anunță despărțirea de trei fotbaliști înaintea meciului cu Universitatea Craiova

Decizii administrative comunicate în bloc de oficialii dinamoviști

Anunțurile privind rezilierea contractelor au fost publicate vineri pe canalele oficiale de comunicare ale clubului. Mijlocașul central Casian Soare, fundașul central Răzvan Pașcalău și atacantul Raul Rotund au semnat actele care consfințesc încetarea raporturilor contractuale de comun acord. Modul în care au fost făcute aceste anunțuri a atras imediat atenția fanilor, comunicatele fiind practic identice din punct de vedere al formulării. Singurele diferențe au constat în datele statistice specifice fiecărui sportiv, precum notează golazo.ro.

Această abordare standardizată confirmă intenția clară a conducerii de a restructura rapid lotul și de a elibera bugetul, renunțând la fotbaliștii care au petrecut ultimul an mai mult sub formă de împrumut la alte formații. Toată această mișcare administrativă vine într-un moment de maximă concentrare pentru lotul antrenat în prezent la baza de pregătire de la Săftica. Sâmbătă seară, de la ora 20:30, pe stadionul Arcul de Triumf din capitală, fotbaliștii alb-roșii vor primi vizita echipei Universitatea Craiova, o partidă considerată un test major pentru actuala stagiune.

Experiența limitată la prima echipă pentru Soare și Pașcalău

Dintre cei trei jucători puși pe liber, mijlocașul Casian Soare era cel mai tânăr. În vârstă de doar 19 ani, el a fost adus la echipă în luna ianuarie a anului 2025, în urma unui transfer de la formația CSC Șelimbăr. Cu toate acestea, impactul său la prima echipă a fost unul minim, reușind să bifeze doar două prezențe în meciurile oficiale. Pentru a capăta ritm de joc, conducerea l-a direcționat în sezonul recent încheiat către eșalonul secund, unde a evoluat pentru echipa secundă CS Dinamo într-un număr de 13 partide.

Un parcurs aproape tras la indigo l-a avut și Răzvan Pașcalău. Apărătorul central în vârstă de 22 de ani venise cu mari speranțe în iulie 2024, după o experiență acumulată în fotbalul italian, la echipa de tineret a clubului Lecce. Adaptarea sa la rigorile jocului de la Dinamo nu a decurs conform așteptărilor. După doar trei meciuri oficiale jucate pentru echipa principală, fundașul a fost împrumutat alături de Soare tot la CS Dinamo. În liga a doua, el a strâns 17 prezențe pe teren, o experiență care însă nu i-a garantat un loc în vederile antrenorului principal pentru campionatul aflat în desfășurare.

Un sezon împărțit între Superligă și liga secundă pentru Raul Rotund

Cazul atacantului Raul Rotund, în vârstă de 20 de ani, este cel mai complex dintre cele trei. Transferat în vara anului 2024 de la formația Universitatea Cluj, fotbalistul a primit șansa de a juca în patru partide oficiale pentru clubul bucureștean. Pentru a-i oferi o oportunitate reală de dezvoltare și meciuri în picioare, șefii clubului au decis să îl împrumute pe parcursul sezonului trecut. Parcursul său a fost unul plin de schimbări, evoluând mai întâi la nivelul primei ligi pentru formația Unirea Slobozia, iar ulterior coborând un eșalon pentru a îmbrăca tricoul celor de la ASA Târgu Mureș.

Chiar dacă a reușit să adune 16 apariții pe gazon pe durata acestor împrumuturi și a marcat cinci goluri, randamentul său ofensiv nu a fost considerat suficient pentru a fi păstrat pe termen lung. În consecință, drumurile tânărului atacant și ale clubului din capitală s-au separat definitiv chiar în debutul acestui sezon competițional.

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