UPDATE: DNA a anunțat că Mihai Rafiu, directorul general al Uzinei Mecanice București, Tiberiu Alexandru Pîrvu, directorul general al Uzinei Mecanice Plopeni, și Liliana Sorescu, director comercial al Uzinei Mecanice Plopeni, au fost reținuți pentru 24 de ore. În dosar a mai fost reținut și V.M., administrator în fapt al mai multor firme.

Procurorii îi acuză pe cei trei directori de luare de mită. Potrivit DNA, Rafiu ar fi primit 48.000 de lei, în 12 tranșe, Pîrvu ar fi primit 25.900 de lei, în trei tranșe, iar Sorescu ar fi primit 24.250 de lei. Ea mai este acuzată că ar fi primit 3.800 de dolari, iar ulterior echivalentul în lei al acestei sume, după ce ar fi susținut că bancnotele erau false.

DNA susține că banii ar fi fost primiți în legătură cu atribuții de serviciu privind achiziții, comenzi, contracte, recepția bunurilor și plata facturilor. Contractele vizate aveau ca obiect, în principal, servicii de mentenanță, achiziții de materiale și prestări de servicii.

La domiciliul lui Tiberiu Alexandru Pîrvu, procurorii au găsit, în urma perchezițiilor, sume de bani în lei și valută de aproximativ 500.000 de euro. Banii au fost ridicați pentru instituirea sechestrului.

Cei patru inculpați urmează să fie prezentați Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. DNA precizează că ancheta continuă și față de alte persoane.

Știrea inițială

Procurorii DNA au făcut joi percheziții la Uzina Mecanică Cugir și la Fabrica de Arme Cugir, într-un dosar care vizează achiziții din industria de apărare. Ancheta ar avea legătură și cu uzinele de armament din Plopeni și București, iar trei persoane din conducerea acestora au fost reținute, potrivit surselor Cotidianul.

Perchezițiile au avut loc joi dimineață la sediile celor două societăți din Cugir. Anchetatorii au mers și la locuințele unor persoane din conducerea unităților. Mircea Trifan, directorul Uzinei Mecanice Cugir, a confirmat verificările făcute de procurori. El a spus că ancheta vizează achiziții de materiale electrice.

„Un control DNA, au luat niște acte. Sunt vizat pentru că sunt directorul. Este vorba de niște achiziții de materiale electrice”, a declarat Mircea Trifan, potrivit cugirinfo.ro.

Directorul a precizat că nu a fost dispusă nicio măsură preventivă împotriva sa. Anchetatorii i-au ridicat însă telefoanele mobile. Nicu Fălcoi, administratorul special al Uzinei Mecanice Cugir, a refuzat să comenteze ancheta.

Trei persoane reținute, potrivit surselor Cotidianul

În același dosar, doi directori de la Uzina de Armament Plopeni și o persoană de la Uzina de Armament din București au fost reținuți de DNA, potrivit surselor Cotidianul.

Sursele citate susțin că ar fi vorba despre Liliana Sorescu, director comercial al Uzinei de Armament Plopeni, Tiberiu Alexandru Pîrvu, director al Uzinei de Armament Plopeni, și Mihai Rafiu, de la Uzina de Armament din București.

Reacția Romarm: „Problemele actuale din filiale” au fost semnalate ministerului

Compania Romarm a transmis, într-un comunicat de presă, că situația din filiale vine după probleme semnalate în repetate rânduri către acționarul său, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

„Problemele actuale din filiale sunt o consecință a unor deficiențe semnalate de Romarm în mod repetat acționarului său, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului”, a transmis compania.

Romarm susține că a propus soluții încă din aprilie 2026. Acestea ar fi fost discutate cu Guvernul și Administrația Prezidențială, aprobate de Consiliul de Administrație și trimise ministerului pentru decizia finală.

Compania afirmă că, până acum, Ministerul Economiei nu a luat nicio decizie.

Romarm mai spune că este nevoie de o conducere „mai suplă, mai eficientă și mai transparentă” și că ultimele evenimente arată urgența acestor măsuri. Compania atrage atenția și asupra stării industriei de apărare. În comunicat sunt invocate degradarea activelor, decalajul tehnologic și devalizarea unor secții de producție.

„Asigurăm toți partenerii că activitatea operațională legitimă și contractele în derulare nu sunt afectate”, a mai transmis Romarm.

Ministrul Economiei: „Dacă cineva a profitat în industria de apărare, să plătească”

Ministrul Economiei, Irineu Durău, a declarat că știe despre dosar doar din informațiile publice. El a spus că a aflat că au avut loc percheziții și că mai multe persoane au fost reținute.

„Mesajul meu este clar și simplu. În România chiar sper, într-un stat de drept, oricine face lucruri nelegale să plătească. Așadar, în general, sper ca instituțiile statului să fie eficiente, să ia deciziile obiectiv, iar, încă o dată, dacă cineva a profitat în industria de apărare pentru foloase necuvenite, să plătească”, a declarat ministrul.

Irineu Durău a mai spus că industria de apărare este un domeniu sensibil și că anchetele trebuie lăsate în sarcina procurorilor.

„Nu cred că totul este curat în industria de apărare. După cum, nu cred că în România nu mai există corupție. Așadar, dacă instituțiile statului identifică corupții, să-i pedepsească”, a mai spus acesta.

Întrebat dacă ministerul a fost informat despre anchetă, Durău a răspuns că a aflat „din surse publice”. Ministrul a adăugat că nu poate face „pronosticuri” despre eventuale noi măsuri sau dosare.

„Sunt convins că pentru unii este și un subiect al tentațiilor. Un stat român puternic trebuie să identifice pe oricine legat de industria de apărare care face lucruri necurate. Nu este în atribuție a unui minister, este în atribuție a procurorilor în acest caz și noi nu putem interfera niciodată”, a mai declarat ministrul Economiei.

CITEȘTE ȘI