România – o adunătură

După șapte decenii de cînd o minoritate se străduia să impună rădăcini slave ale limbii române, iaca a venit vremea ca un grup de strînsură să propună președinţiei un Raport care să demonstreze că România este o țară de strînsură.
Cultul în cap de preşedinte și grupul său de consilieri l-au ridicat de îndată fără să rumege afirmațiile și ideile și fără să ne spună de unde a pornit comanda. De la Comisia Europeană, de la SRI sau din colaborarea PNL – USR? Sau de la toate la un loc? Uniunea Europeană.
„Un fir roșu străbate întregul document: identitatea națională și cea europeană nu se exclud, ci se pot consolida reciproc. Departe de a fi antagonice, apartenențele sunt concentrice, iar principala miză nu este alegerea între tradiție și modernitate, între național și european, ci calitatea democrației care le poate armoniza. Sintezele care urmează nu reprezintă poziții oficiale, ci o cartografiere onestă a convergențelor și a nuanțelor dintr-o dezbatere plurală, menită să ofere o bază de reflecție pentru Presedinția României, alți decidenți, mediul academic și publicul interesat”.
Mai pe șleau se înțelege din Rezumat:
„Din ansamblul contribuțiilor se desprinde o concluzie comună: identitatea națională românească nu este o esență fixă, ci o identitate de sinteză, construită istoric prin suprapunerea mai multor moșteniri și aflată într-o permanentă redefinire. Departe de a fi un dat imuabil, ea este descrisă drept un proces neîncheiat, plural și dinamic, care combină elemente moștenite, stabile, cu elemente dobândite, schimbătoare.
Tocmai această capacitate de a integra influențe diverse — latine, bizantine, slave, occidentale — este văzută de majoritatea autorilor ca trăsătura ei cea mai profundă și ca sursă a rezilientei”.
Adică să o lăsăm mai ușor cu românii în sus și în jos. SUNTEM DE SINTEZĂ! Și nici nu știm ce o să fim pentru că băieții pun la cale şi „ne evoluează”.
Operațiunea este de-a dreptul periculoasă. Restul de progresism supraviețuit la Bruxelles (prășit cu insistenţă pe la noi de useriştii ridicați din proletariatul digital) pune pietricele pentru o nouă fundație de tip cominternist.
Nu vom mai avea origini slave, ci pro-europene.
Discuția abia începe. Președintele se chinuie să încropească o ideologie pentru un nou partid.
Din grupul de strînsură lipsesc însă Tăpălagă, Vladimir Tismăneanu, Ioniții, Alina Mungiu, Monica Macovei.
Publicăm integral diversiune politică („opera”) de la Cotroceni și așteptăm valurile de mizerii și ploaia de argumente contorsionate.
15 comentarii
Aha! Deci suntem un fel de sovietici dar europeni .
Romania, o tara de turnatori, ca sifonarea nu curenteaza !
„Îmi e de-ajuns dacă te simt pe-aproape…” Radu Humor din George Tarnea
Sa admitem ca suntem diferiti, vibram armonios sau nu dar toate fiintele sunt ale Unui Dzeu.
Doamne , cu ce a gresit acest popor ? Pana la urma copii si nepoti si stanepotii nostri vor crede ca suntem stramosii indienilor americanizati !
Aiurelile sunt baza de temelie a „progresiștilor”!
La noi și „progresiștii”sunt altfel,au o obedienta jenantă fata de Bruxell numai să atragă atenția urs ulei și să se mențină la putere.
„Îmi e de-ajuns dacă te simt pe-aproape…” Radu Humor din George Tarnea
Sa admitem ca suntem diferiti, vibram armonios sau nu dar toate fiintele sunt ale Unui Dzeu.
Irene te salut !
Mă bucur că mai apari !
Sănătate!
Ceea ce se întâmplă e din cauza de SAFE ,care este o suferință gravă și trebuie tratata de Bolojan ,băbește.
Bolojan se știe cu banii din SAFE și unde e musai să ajungă că de aia i-am primit de la urs ula!
Trăim într-un scenariu in care Nicu și Grindeanu se fac supărați pe Bolojan până trece SAFE.
Mai pe scurt SAFE e Covid și se „tratează” cu multe miliarde și numai USR-istii ne pot scăpa de SAFE pentru că ei cunosc drumul banilor.
Ceea ce se întâmplă e din cauza de SAFE ,care este o suferință gravă și trebuie tratata de Bolojan ,băbește.
Bolojan se știe cu banii din SAFE și unde e musai să ajungă că de aia i-am primit de la urs ula!
Trăim într-un scenariu in care Nicu și Grindeanu se fac supărați pe Bolojan până trece SAFE.
Draga DP, teoria ca teoria dar practica ne omoara. Daca ai curiozitatea sa citesti comentarii care apar prin diverse site-uri, vei vedea o pop. titokista care scrie dupa ureche. Le-a mai dat Dzeu si cuvinte din engleza asa ca draga DP… Desigur, altii sunt vinovati ca in 4 ani de scoala, copiii nu invata sa scrie corect romaneste.
Daca vei avea ocazia sa citesti scrisori scrise de bunici cu 4 clase, vei vedea cat de corect scriau si caligrafic. Dupa parerea mea, de aici dintr-o limba romana corect scrisa si vorbita pleaca totul, nu din lozincile patriotilor de ocazie. Unul pe tiktok se bate cu caramida in piept cat de roman este, cat de mult ii uraste el pe altii si el nu-si cunoaste nici limba materna.
Din punct de vedere paleogenetic si genetic … imi pare rau … avem aceleasi gene de acum 7500 de ani …
Dovada PALEO-GENETICA fiind lucrarile stiintifice recente de Arheogeneza/ Paleogeneza DNA [de ex. PLOS ONE. Public Library of Science (PLoS). 10 (6), June 8, 2015], care DOVEDESC (STIINTIFIC) ca populatia noastra ACTUALA Româneasca … este exact ACEEASI ca si populatia noastra straveche neolitica/Neolitiocul Mijlociu si Tarziu si Eneolitic (M_NEO) (5500–4500 BC) (culturile Boian-Zau (Muntenia, Moldova, Dobrogea), Gumelniţa (Muntenia), Decea Muresului (Transilvania), Copaceni (Transilvania)/siturile arheologice neolitice din Iclod, Vărăşti, Curăteşti, Sultana-Valea Orbului, Sultana-Malu Roşu).
Iar dovada GENETICA actuala …dovedeste ca … nemul nostru cel geto-dacic (atestat de catre Herodot la 450 BC) … NU A DISPARUT la anul 106 AD (cand doar 25% din teritoriul nostru carpato-dunareano-pontic a fost cucerit de Traian):
Neamul NOSTRU, cel ROMÂNESC, este un neam stravechi (de vreo 8.000 de ani, dpv. genetic) AVAND un haplogrup de tip majoritar I2a BALCANIC (36%), dar care contine si R1a minoritar (14%) (cu extensie in ESTUL Europei, pana la Nistru), cat si R1b minoritar (12%) (cu extensie in VESTUL Europei pana la Padurea Neagra), plus gene cele ce atesta VECHIMEA neamului nostru pe acest taram inca din Neolitic (E1b1b/13.3%, J/12.4%, G/7.25%), neam SEDENTAR, MAJORITAR si CONTINUU locuitor al acestui TARAM (avand majoritatea siturilor arheologice (peste 2000) de tip MULTISTRATIFICE, din Neolitic si pana astazi).
“avem aceleasi gene de acum 7500 de ani …“
Exista dovezi stiintifice de acum 7500 de ani? Se faceau teste genetice acum 7500 de ani? Daca da ce metode se foloseau? Cu parul, cu toporul?
„Din ansamblul contribuțiilor se desprinde o concluzie comună: identitatea națională românească ESTE o esență fixă cel putin din Ep. Bronzului PIE … traco-geto-dacica. „Există vreun „ceva” al unui popor, diferit de suma indivizilor săi?” … NUMELE DIVINITATII acelui NEAM … in LIMBA acelui NEAM. La poporul nostru … ZEUL cel PRECRESTIN „*Dyḗws” de tip PIE/3000 BC, CERUL cel INALT si LUMINOS, ZEU venerat spiritual pe taramul nostru al GETO-DACILOR continuu timp de peste 5.000 de ani drept DZEU/DomnulDZEU cu terminatia straveche de ZEU (precum si la grecii antici) si nu de Deus (ca la romanii antici).
Vezi definitia din DEX … popor, popoare, substantiv neutru (DEX):
1. Formă istorică de comunitate umană, superioară tribului și anterioară națiunii, ai cărei membri locuiesc pe același teritoriu, vorbesc aceeași limbă și au aceeași tradiție culturală.
2. Totalitatea locuitorilor unei țări, populația unei țări; cetățenii unui stat.
sinonime: nație neam norod.
Iar LIMBA neamulului NOSTRU este o limba tot de tip PIE/3000 BC de SUBSTRAT de tip GETO-DACIC/pre 106 AD si ramasa de SUPRASTRAT de tip DACO-ROMANESC/post 610 AD … Limba RAMASA o insula de DACO-ROMANITATE … intr-o mare slava (a limbii slave/post 610 AD si a divinitatii Bog/post crestinarea lor treptata din anii 850-1000 AD … si maghiara/900 AD a unei limbi non-PIE si divinitati non-PIE numita ISTEN/post crestinarea din anul1000 AD.
Sic transit gloria mundi !