România – o adunătură

După șapte decenii de cînd o minoritate se străduia să impună rădăcini slave ale limbii române, iaca a venit vremea ca un grup de strînsură să propună președinţiei un Raport care să demonstreze că România este o țară de strînsură.

Cultul în cap de preşedinte și grupul său de consilieri l-au ridicat de îndată fără să rumege afirmațiile și ideile și fără să ne spună de unde a pornit comanda. De la Comisia Europeană, de la SRI sau din colaborarea PNL – USR? Sau de la toate la un loc? Uniunea Europeană.

„Un fir roșu străbate întregul document: identitatea națională și cea europeană nu se exclud, ci se pot consolida reciproc. Departe de a fi antagonice, apartenențele sunt concentrice, iar principala miză nu este alegerea între tradiție și modernitate, între național și european, ci calitatea democrației care le poate armoniza. Sintezele care urmează nu reprezintă poziții oficiale, ci o cartografiere onestă a convergențelor și a nuanțelor dintr-o dezbatere plurală, menită să ofere o bază de reflecție pentru Presedinția României, alți decidenți, mediul academic și publicul interesat”.

Mai pe șleau se înțelege din Rezumat:

„Din ansamblul contribuțiilor se desprinde o concluzie comună: identitatea națională românească nu este o esență fixă, ci o identitate de sinteză, construită istoric prin suprapunerea mai multor moșteniri și aflată într-o permanentă redefinire. Departe de a fi un dat imuabil, ea este descrisă drept un proces neîncheiat, plural și dinamic, care combină elemente moștenite, stabile, cu elemente dobândite, schimbătoare.

Tocmai această capacitate de a integra influențe diverse — latine, bizantine, slave, occidentale — este văzută de majoritatea autorilor ca trăsătura ei cea mai profundă și ca sursă a rezilientei”.

Adică să o lăsăm mai ușor cu românii în sus și în jos. SUNTEM DE SINTEZĂ! Și nici nu știm ce o să fim pentru că băieții pun la cale şi „ne evoluează”.

Operațiunea este de-a dreptul periculoasă. Restul de progresism supraviețuit la Bruxelles (prășit cu insistenţă pe la noi de useriştii ridicați din proletariatul digital) pune pietricele pentru o nouă fundație de tip cominternist.

Nu vom mai avea origini slave, ci pro-europene.

Discuția abia începe. Președintele se chinuie să încropească o ideologie pentru un nou partid.

Din grupul de strînsură lipsesc însă Tăpălagă, Vladimir Tismăneanu, Ioniții, Alina Mungiu, Monica Macovei.

Publicăm integral diversiune politică („opera”) de la Cotroceni și așteptăm valurile de mizerii și ploaia de argumente contorsionate.