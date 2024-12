Ucraineni salvați din munți după zile de chin

Trei ucraineni care au trecut marţi seară graniţa în România prin Munţii Maramureşului, în condiţii meteo extreme, şi care au cerut ajutorul autorităţilor după ce s-au rătăcit au fost găsiţi şi recuperaţi, unul dintre ei suferind o accidentare.

”Cei trei ucraineni au fost găsiţi şi recuperaţi. Unul dintre ei acuză dureri în piept, respiră greu şi se deplasează greoi din cauza unei accidentări suferite azi noapte, acesta urmând să fie evacuat de echipa de suport terestru cu ajutorul echipamentelor din dotare”, informează miercuri Salvamont Maramureş.

Potrivit sursei citate, ceilalţi doi sunt relativ bine, în hipotermie uşoară, nemâncaţi şi fără provizii, în afara faptului că sunt îmbrăcaţi necorespunzător anotimpului şi zonei în care se află, iar în picioare toţi trei sunt încălţaţi cu pantofi sport.

Extragerea şi coborârea lor vor mai dura câteva ore, iar jos, la baza muntelui, vor fi predaţi echipajelor medicale care vor fi chemate în sprijin.

”O misiune primară prioritară a făcut până în acest moment imposibilă deplasarea elicopterului la caz. Salvatorii montani ai SPJ Salvamont Maramureş îi vor coborî, cu ajutorul echipamentelor din dotare, din munte, pe cei trei ucraineni”, mai arată sursa citată.

În 24 decembrie, salvamontiștii maramureșeni spuneau:

„Actiune de cautare – salvare a SPJ Salvamont Maramures in m-tii Maramuresului intr-o zona cu prăpastii si ravene, probabil una dintre cele mai dificile zone, pentru recuperarea a 3 cetateni ucrainieni aflati de cateva zile in munti si care au solicitat ajutor de urgenta apeland 112 ,spunand ca sunt extenuati, in hipotermie datorita faptului ca sunt uzi si nu mai au hrana.

O echipa de prim raspuns a Salvamont Maramures a plecat spre punctul de intalnire cu echipajele de la Politia de Frontiera Poienile de sub Munte si Valea Viseului de unde vor urca impreuna cu acestia in munte.

De asemenea alte doua echipe de suport ale Salvamont Maramures sunt in dispozitiv urmand sa porneasca spre zona mentionata daca echipa de prim raspuns va solicita sprijin.

Mentionam ca zona in care sunt cei trei blocati este aceeasi in care acum 2 ani, in data de 24 Decembrie 2022 alti 7 ucrainieni au solicitat ajutorul, actiunea de salvare fiind una dintre cele mai dificile atat datorita conditiilor meteo cat si datorita configuratiei zonei.

Vom reveni cu amanunte in functie de derularea actiunii de salvare.

Echipa de prim raspuns a Salvamont Maramures impreuna cu echipajul Politiei de Frontiera au ajuns la locatia secundara a caror coordonate le-au fost transmise ucrainienilor acestia fiind sfatuiti sa parcurga o distanta de 2.5 km pana la o stana unde puteau sa se adaposteasca.

Din pacate ucrainienii nu au ajuns la locatia respectiva si nu pot fi contactati avnd telefoanele inchise (probabil descarcate). Singura lor sansa e sa fi ramas la prima locatie ale caror coordonate le-au fost transmise salvatorilor odata cu initierea apelului de urgenta acum mai bine de 6 h si jumatate.

O parte din echipa de prim raspuns a Salvamont Maramures va pleca spre aceste prime coordonate in incercarea de a-i gasi,fie pe traseu, fie la prima locatie. Cautarea va dura avand in vedere ca sus in munte e viscol si vant extrem de puternic.

Vom reveni..

Salvatorii montani au ajuns la primele coordonate si nu au gasit pe nimeni. Nici acolo si nici pe traseul recomandat si transmis catre ucrainieni.

Ucrainienii au ales sa faca altfel decat li s-a transmis, netinand cont de indicatiile noastre chiar daca li s-a repetat ca orice alta alegere poate fi fatala pentru ei.

Dupa mai bine de 12 ore de la primirea apelului de urgenta si de scotocit zona in care trebuiau sa fie si datorita faptului ca ucrainienii nu au fost gasiti, nu au comunicat cu echipele de salvare absolut nimic din intentiile lor si nu au respectat nicio indicatie salvatorii montani au fost nevoiti sa suspende actiunea de cautare – salvare iar in acest moment se intorc la baza muntelui.

In cazul in care cei trei ucrainieni vor reveni , sau vor oferi amanunte privind noua locatie in munte sau vor transmite eventuale noi coordonate si se va putea lua legatura cu ei o alta echipa de salvare va urca sus in munte pentru a-i recupera.

Ucrainienii au revenit. Probabil azi noapte au incercat sa coboare prin ravena fara sa tina cont de sfaturile noastre dar s-au blocat si au revenit cu greu la coordonatele initiale. Unul dintre ei este ranit si nu se mai poate deplasa astfel ca in teren Salvamont Maramures va avea doua echipe, una de prim raspuns care va ajunge in aproximativ 3 ore la cei trei ucrainieni si cea de a doua echipa, de suport care va urca in munte cu echipamentele de salvare – evacuare si transport. De asemenea colegii de la Politia de Frontiera vor urca impreuna cu salvatorii montani ptr efectuarea misiunii de salvare.

Asteptam si confirmarea sprijinului aero dar in acest moment elicopterul executa o misiune primara prioritara astfel incat nu avem inca siguranta sprijinului colegilor de la IGAV.