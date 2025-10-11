UDMR și-a ținut congresul într-o fermă de cai și vaci de lângă Cluj

Mediatizatul congres al UDMR de vineri nu s-a desfășurat în municipiul Cluj Napoca, cum a prezentat aproape toată presa scrisă și audiovizuală din România, ci în satul Jucu de Jos, comuna Jucu, situat la circa 20 de kilometri de capitala simbolică a Transilvaniei (și cam la aceeași distanță de localitatea mea natală).

Mai exact, congresul s-a desfășurat într-o locație deținută în Jucu de Jos de frații milionari Octavian și Călin Buzoianu din Cluj, profilați pe afaceri agricole, imobiliare, turism și alimentație publică, care au construit recent în zonă un stabiliment folosit până acum pentru nunți, botezuri și înmormântări, dar are și destinație de sală de conferințe sau alte evenimente.

Stabilimentul s-a autoproclamat și club de afaceri, probabil pentru afacerile familiei Buzoianu, o profitoare a tranziției mioritice. Frații Buzoianu dețin în zonă și o fermă de cai de rasă și o fermă de bovine americane, precum și o crescătorie de iepuri și prepelițe. Locația are denumirea Wild Hills (Dealuri Sălbatice), referire la dealurile apropiate pe care argați și apropiați ai familiei Buzoianu fac braconaj în voie și nepedepsiți de nimeni de peste un deceniu.

Gazda, un afacerist rapace și un politician tranzacționist

Octavian Buzoianu este un personaj cunoscut în mediul de afaceri și în lumea politică din Cluj. În anii 90 a fost director general al renumitei fabrici de bere Ursus și principalul profitor al privatizării acesteia. Din spuza trasă, s-a implicat ulterior în afaceri agricole, hoteliere și imobiliare. Printre altele, a achiziționat cunoscuta fabrică de dulciuri Spicul, pe care a băgat-o în faliment și a construit pe structura sa, cu largul concurs al primăriei conduse de Emil Boc, un hotel de cinci stele, denumit Opera Plaza.

Hotelul era situat în zona centrală a Clujului, aproape de Teatrul Național și de Opera Națională. Am scris era, pentru că în timpul pandemiei a devenit o afacere falimentară și a constituit obiectul unei vânzări foarte dubioase și profitabile către Universitatea Babeș Bolyai, care a amenajat clădirea și a mutat aici Facultatea de Drept. Vânzarea a fost perfectată în 2021, când lumea se afla încă sub teroarea pandemiei, iar prețul tranzacției a fost de 40 de milioane de lei, respectiv 8 milioane de euro.

Presa clujeană a denumit afacerea cu hotelul Opera Plaza tranzacția imobiliară a anului în urbea de la poalele Feleacului. Prețul a fost și este considerat exorbitant și nejustificat, acestuia adăugându-li-se costurile mari de transformare în sediu de facultate, prin transformarea restaurantului în aulă și a camerelor de hotel în săli de cursuri sau de seminarii. În plus, transformările succesive, din fabrică în hotel și din hotel în sediu de facultate, generează potențiale riscuri pentru structura de rezistență a clădirii.

Afacerea a fost perfectată cu rectorul de atunci al Universității Babeș Bolyai, Daniel David, actualmente ministrul Educației în guvernul Ilie Bolojan. Un detaliu important și interesant este faptul că soția vânzătorului Octavian Buzoianu este de patru ani rectorul Universității de Medicină din Cluj Napoca, motiv pentru care unii au cârtit că ar putea fi un gheșeft între rectori. Stabilimentul agroturistic de la Jucu de Jos a fost construit, se pare, cu banii murdari obținuți de pe Universitatea Babeș Bolyai.

Octavian Buzoianu și-a încercat norocul și în politică. În 1997 a fost fondator al Alianței pentru România (ApR), partid descins din PDSR și condus de Teodor Meleșcanu, și a preluat funcția de președinte al filialei Cluj. În 2016, mânat și susținut de liderul Grupului de la Cluj, Ioan Rus, a candidat ca independent împotriva lui Emil Boc, pentru funcția de primar al municipiului Cluj Napoca, având susținerea a patru partide (PSD, ALDE, UNPR și PNȚCD), dar a pierdut lamentabil, obținând doar 8% din sufragiile exprimate.

Buzoianu este actualmente în relații apropiate atât cu Ioan Rus cât și cu Emil Boc, stăpânii de facto ai PSD respectiv PNL la Cluj. În ultimii ani i-a curtat și pe liderii locali ai UDMR, pentru a obține mai lejer certificate de urbanism și autorizații de construcție de la Consiliul Local Cluj pentru afacerile sale imobiliare.

Congres la 20 de kilometri , de frica galeriei Universității Cluj

De ce nu a ținut UDMR congresul în Cluj, capitala Transilvaniei multrâvnite. Unii ar putea crede că liderii maghiari au fost inspirați de celebra carte ,,Ferma animalelor” a lui George Orwell. Alții ar putea crede că au fost inspirați de memorabilul album ,, The Animals” al legendarei formații britanice ,,Pink Floyd”. Pare greu de ghicit ce a fost în capul pleșuv de filozof și veterinar al liderului UDMR, Kelemen Hunor de Cârța (Harghita). Dar, în realitate, potrivit unor surse din preajma sa, congresul a fost ținut într-o locație rurală situată la 20 de kilometri distanță de Cluj, între mirosuri de balegă și nechezaturi de cal și mugete de vacă, întrucât liderii maghiari s-au temut că în oraș exista riscul de a fi asaltați și umiliți de suporterii ultrași ai echipei de fotbal Universitatea Cluj, care au printre scandările preferate și ,,Afară, afară, cu ungurii din țară!”. Cel mai probabil, președintele Nicușor Dan a fost informat de SRI asupra acestor riscuri și nu a mai venit la congres.

Umilire sau gir al politicienilor popândăi din România?

În rest, liderii români prezenți la Congresul UDMR s-au dovedit niște bieți popândăi, apropo și de ambianța animalieră. Înainte de toate au fost umiliți prin aducerea lor într-o fermă de animale. Apoi au fost umiliți prin obligarea lor de a asculta imnul Ungariei și imnul Ținutului Secuiesc, care nu-și aveau locul la o astfel de manifestare politică. Premierul Ilie Bolojan, care este și președintele PNL, a stat în poziție de drepți la intonarea celor două imnuri și a fost tras de braț premierul ungar Viktor Orban să se ridice în picioare și să aplaude după discursul liderului UDMR, Kelemen Hunor. Uliul Bolojan este primul înalt demnitar român care recunoaște și girează astfel imnul așa-zisului Ținut Secuiesc, care nu există sub aspect constituțional și administrativ-teritorial. Comportamentul concesiv al primului ministru al României fac plauzibile alegațiile unor consăteni de-ai săi că ar avea origini maghiare după unul din părinți.

Primarul Clujului, moțul Emil Boc, și reprezentantul USR, ministrul Economiei, Radu Miriuță, prezentat ca reprezentant al ,, Uniunii Social-Democrate”, au rămas și ei ca fleții în sală la intonarea celor două imnuri. Primarul Boc a fost surprins de ziariști, la un moment dat, gudurându-se pe lângă premierul Orban, pe care l-a invitat să-i facă o vizită la primărie. Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a plecat din sală după primele acorduri ale imnului secuiesc, dar cu alibiul mersului la toaletă (l-o fi apucat vreo căcărează ori udeală de emoție). Al treilea om în stat, ca președinte al Camerei Deputaților, s-a întors însă în sală ca să prezinte mesajul PSD, în care a făcut o paradă de pupincurism, mulțumindu-i de trei ori premierului Orban pentru accederea României în Spațiul Schengen, de parcă ar fi fost decizia unilaterală a acestuia. Putem concluziona că politicienii români au avut un comportament de oi rătăcite și bezmetice la Congresul UDMR (apropo de piesa ,,Sheeps” din albumul ,,The Animals”).

Mulăceagul de la restaurantul Rhedey și reparația de la Hanul Km 17

Premierul ungar Viktor Orban și liderii UDMR au cântat ostentativ, cu lăutari la ureche, melodia ,,Noi de aicea nu plecăm” la un mulăceag organizat joi seara la restaurantul Rhedey, amenajat în palatul cu același nume din centrul istoric al Clujului (în Piața Unirii, vizavi de hotelul Continental și aproape de statuia ecvestră a regelui Ungariei Matei Corvin). Palatul a aparținut grofilor Rhedey, care au deținut un castel și o moșie mare în localitatea mea natală Dăbâca.

După știința mea, ultimul grof Rhedey a părăsit România după unirea Transilvaniei cu țara mamă la 1 decembrie 1918 și a fost despăgubit în urma procesului optanților unguri de la Paris derulat în al treilea deceniu al secolului trecut. Poate că ne explică primarul Emil Boc, licențiat în istorie-filozofie și în drept, cum a fost retrocedat palatul Rhedey în aceste condiții. N-ar fi din păcate singurul caz în care urmași ai grofilor optanți au redobândit, cu concursul unor primari și judecători români, proprietăți pentru care statul român a acordat despăgubirile cuvenite.

Poate ne explică primarul Boc de ce Primăria municipiului Cluj Napoca nu a exercitat dreptul de preemțiune în cazul vânzării hotelului Melody, situat tot în Piața Unirii, care a fost cumpărat de Fundația Maghiară Sapientia, al cărei președinte onorific este fostul lider al UDMR, episcop și europarlamentar Laszlo Tokes. Poate ne spune primarul Boc dacă primăria pe care o conduce va exercita acest drept în cazul vânzării hotelului Continental, un simbol al Clujului, pe care dorește să-l cumpere cu orice preț compania Manevi ZRT din Budapesta, cunoscută drept săgeată a serviciului de spionaj al Ungariei.

După congres, premierul Orban s-a reparat la Hanul Km 17 din Jucu de Jos, cu patroni de naționalitate maghiară, servind ciorbă de burtă și mici produși de o carmangerie din orașul Sfântu Gheorghe, la care este asociat cu finanțatorul clubului de fotbal Sepsi, Laszlo Dioszegi, în vila căruia adăstează de câte ori ajunge în județele Covasna și Harghita. Pe etichetele multor produse ale firmei covăsnene este inscripționat de ani de zile ,,Made in Hungary” și ,,Szekely Fold”(Ținutul Secuiesc), dar organele noastre de control au orbul găinilor. Cri, cri, cri, cântă ceva SRI? A rămas Transilvania un sat fără câini? Ați pierdut și deviza ,,Patria a priori”? De ce oare nici măcar marii noștri suveraniști George Simion, Călin Georgescu, Victor Ponta și Liviu Dragnea n-au avut nicio reacție în urma evenimentelor de la Congresul UDMR? Răspunsul, prieteni, e vânare de vânt!