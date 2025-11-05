Un an de la alegeri. Ce fel de America First este asta?

Fie că este vorba despre sancțiuni americane impuse companiilor din Rusia, de amenințările cu rachete Tomahawk pentru Ucraina, de suplimentarea sau reducerea contingentului american din România sau de aiurea, de ”armistiții” și atacuri frontale în războiul comercial cu China sau de deschideri pentru o soluție diplomatică la războiul din Europa, toate aceste decizii depind de jocurile politice din culisele de la Washington și de calculele electorale ale congresmenilor americani. Politica externă a Statelor Unite se decide nu doar la Washington, ci și pe câmpurile cu cartofi din Idaho și cele cu sonde din Texas.

Pe 5 noiembrie, la exact un an de la câștigarea alegerilor prezidențiale de către Donald Trump, rezultatele înregistrate de candidații democrați la alegerile pentru primăria din New York, la cele pentru guvernatorul din Virginia sau New Jersey arată ca Partidul Republican și administrația Trump înregistrează un recul. Iar anul care vine va aduce alegerile pentru Senat și Camera Reprezentanților de la jumătatea mandatului. Pierderea majorității în Congres poate paraliza administrația, inclusiv inițiativele de politică externă. Dacă victoria progresistului Zohran Mamdani la New York nu este neapărat o înfrângere pentru republicani, câtă vreme metropola este un fief tradițional al democraților, nu la fel se poate spune despre rezultatele preliminare care arată că viitorul guvernator din Virginia va fi un democrat.

Sondajele realizate in SUA arată că electoratul este mai degrabă nemulțumit de prestația administrației. Rata aprobării președintelui Trump este de circa 43%, în scădere față de luna martie, când înregistrase 45%. Îngrijorător este că Donald Trump a câștigat alegerile prezidențiale mizând mult pe ridicarea economiei și pe combaterea imigrației, însă nu a reușit să livreze rezultatele așteptate în ce privește economia, care este principala preocupare a americanilor. Taxele vamale majorate cu care SUA aleg să amenințe alte state sunt plătite la buget de companiile importatoare din SUA, nu de acele state si, în cele din urmă sunt plătite de consumatorii americani. 53% dintre americani spun că economia nu merge într-o direcție bună, arată un sondaj realizat de Harvard CAPS/Harris. 51% spun că țara nu merge într-o direcție bună. 43% spun că situația lor financiară s-a înrăutățit, 34% văd o îmbunătățire, iar 23% o consideră identică cu cea de anul trecut.

Politica externă, ultima grijă a americanilor

Soții Kirk (defunctul Charlie și Erika) se bucură de cea mai mare rată a aprobării din parte cetățenilor americani, urmați de președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Însă acest rezultat trebuie citit având în minte și ordinea priorităților americanilor – doar 1% sunt preocupați de politica externă a țării (și aproape la fel de puțin de relațiile rasiale, drepturile femeilor sau schimbările de mediu), în vreme ce economia, inflația, locurile de munca sunt în top, urmate de imigrație, sănătate, infracționalitate si droguri, corupție.

Sondajele realizate de Harvard CAPS/Harris sau NBC pot fi viciate de momentul ales – la finalul lunii octombrie, shutdown-ul federal, blocarea bugetului federal din SUA, egalase recordul din primul mandat Trump, iar acum l-a depășit. De mai bine de o lună, americanii din sectorul federal nu-și mai primesc lefurile, iar cei dependenți de ajutoarele alimentare nu-și mai primesc voucherele, lucru care poate afecta mult modul în care percep administrația.

Mizele politice ale unui shutdown record

Lupta pentru buget dintre democrați și republicani are în centru un element important din sistemul de asigurări de sănătate Obama Care – Affordable Care Act, care a fost extins și a primit finanțare suplimentară temporară în perioada pandemiei, sub administrația Biden. Acum, congresmenii democrați doresc să permanentizeze aceste măsuri, dar se lovesc de opoziția republicană. Sondajele sugerează că, la limită, americanii îi percep pe republicanii lui Trump drept vinovați pentru acest blocaj. Republicanii susțin că Obamacare a creat un cerc vicios, în care subsidiile pentru servicii medicale nu fac decât să alimenteze creșterea costurilor; în plus, de aceste servicii pot beneficia si imigranții ilegali din SUA, un lucru inacceptabil pentru baza electorală MAGA.

Compasiunea cu care pare să fie creditată opoziția democrată când vine vorba despre lupta pentru extinderea Obamare este, de fapt, rezultatul unui calcul politic foarte rece. La alegerile de la jumătatea primului mandat Trump, în 2018, Partidul Democrat a redobândit majoritatea în Camera Reprezentanților jucând cartea sănătății, tot printr-un shutdown. Același lucru se întâmplă acum, iar opoziția este ajutată și de faptul că puțin peste jumătate dintre beneficiarii Obamacare sunt chiar alegatorii lui Donald Trump din regiunile sărace ale țării, acolo unde blocajul actual poate fi speculat în vederea unei răsturnari electorale.

Trump seamănă tot mai mult cu Bush Jr.

Pe fondul dezamăgirii aparente a electoratului, deciziile de politică externă ale administrației Trump și luările de poziție ale congresmenilor din ambele partide pot aduce credit mai degrabă prin absența lor. Președintele Trump a comentat rezultatele slabe obținute de republicani la cele câteva scrutine de pe 4 noiembrie spunând că asta s-a datorat neimplicării sale în acele alegeri, însă modul în care tratează îngrijorarea americanilor legată de economie nu pare să-l recomande ca agent electoral al partidului. La finalul săptămânii trecute, președintele Trump a declarat pentru CBS că ”încă un an precum cel care a trecut” va face ca economia SUA sa arate cu adevărat bine, pentru ca, în aceeași emisiune să spună ca zilele regimului Maduro din Venezuela sunt numărate și să sugereze că se gând0este la o intervenție militară în sprijinul creștinilor din Nigeria. Cu un interes minim acordat politicii externe și atenți la propriul buzunar și afaceri, americanii vor ajunge să penalizeze asemenea poziții ale președintelui.

Până și publicații apropiate lui Trump, precum The American Conservative, se întreabă ”Ce fel de America First este asta”, în condițiile în care Trump s-a implicat în conflictul dintre Israel și Iran, amenință o țară din America de Sud și Nigeria, în vreme ce prețurile alimentelor cresc de la o lună la alta în SUA. ”Brusc, președintele Trump vorbește ca George W. Bush”, scrie TAC.