Un cunoscut sociolog spune: ”Antonescu nu intră în turul doi”

Perspective sumbre pentru actuala Coaliție și, implicit, pentru Guvernul Ciolacu. Sociologul Alin Teodorescu opinează că Crin Antonescu nu va intra în turul doi al alegerilor prezidențiale, vorbind despre greșelile PSD.

”Mesaj catre un prieten vechi

Nu, dl.Crin Antonescu nu intra in turul al doilea.

De cinci ani, conducerea PSD face greseala dupa greseala.

Intai a acceptat rotatia cu liberalii la guvernare, dupa modelul german, prost copiat. Nu a inteles ca, daca este la guvernare in anul alegerilor, erodarea lor va fi enorma. Si asa a fost.

Campania electorala a anului 2024 a fost condusa de Mihai Tudose, Sorin Grindeanu si Marcel Ciolacu, politicieni ineficienti si incompetenti, produse ale lantului Hrebenciuc, Ghita, Dragnea. Cu acesti experti, liderul social-democratilor nu a trecut in turul al doilea. Desi au cheltuit o suma record.

Apoi, l-au primit pe Victor Ponta inapoi pe listele de deputati. Mai mult decat o eroare, o oroare, care a eliminat aproape 5% din electoratul fidel al social-democratilor.

De asemenea, au hotarât sa-l sprijine pe Crin Antonescu in alegerile prezidentiale, greseala care acopera faptul ca dl. Marcel Ciolacu este complet nepopular, chiar si printre pesedisti. Dar este pastrat la guvernare, in lipsa oricarui alt candidat de lider al social-democratilor.

Draga prietene, noi am iesit la pensie.

PSD se retrage in jurul valorii de 10%….

Pacat. Se face loc unor formatiuni create virtual, fara public real, dar cu votanti”, este mesajul postat de Teodorescu.

Kelemen Hunor: Dacă nu câștigă Antonescu, această coaliție n-are cum să meargă mai departe

Actuala coaliție poate merge mai departe numai în situația în care candidatul Alianței România Înainte, Crin Antonescu, va câștiga alegerile, altfel nu se poate, a declarat luni președintele UDMR, Kelemen Hunor.

”De obicei cel care câștigă alegerile, cu toate că au pierdut față de 2020 alegerile, dar au cele mai multe mandate, trebuie să aibă posibilitatea de a forma majoritate. Dacă nu reușește, sigur, mergi mai departe. Există excepții. (…) Dar regula este: cel care are cele mai multe mandate să dea premierul. Aici mai trebuie să spunem ceva: ca să există în continuare această coaliție, trebuie să câștige Antonescu. Dacă nu câștigă Antonescu, această coaliție n-are cum să meargă mai departe. Trebuie să fim conștienți cu toții de acest lucru. Degeaba vorbim sau spunem povești. Dacă această majoritate, cu 3.000 de primari, cu majoritate parlamentară, la cinci luni după alegerile parlamentare nu are capacitatea de a câștiga alegerile prezidențiale, înseamnă că nu are suport în societate. Și din punct de vedere moral va fi o presiune uriașă. Și noul președinte va avea nevoie de majoritate parlamentară”, a afirmat liderul UDMR la Digi 24.

El a amintit că orice președinte are nevoie de o majoritate parlamentară.

”Așa cum și Băsescu a făcut majoritatea necesară, cu care poate pune în aplicare viziunea proprie, și Iohannis a făcut acest lucru – ‘guvernul meu’, cum spunea el -, și următorul președinte va face acest lucru. Antonescu, dacă câștigă, are această majoritate în spatele lui. Dacă nu câștigă Antonescu, indiferent cine va câștiga, va încerca să formeze o majoritate. Din acest punct de vedere, eu o să fiu foarte sincer și dur: pierde Antonescu, această majoritate nu va mai fi o majoritate funcțională până în toamnă. Acest lucru trebuie spus, degeaba ne ascundem după degete. (…) Eu voi lucra în această campanie electorală și precampanie electorală pentru alegerile cu Crin Antonescu. Pentru mine nu există altă variantă în acest moment, nu vreau să discut de nicio altă variantă”, a precizat liderul UDMR.