Ursula, tot un zâmbet, a ajuns la Kiev

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat vineri că a sosit în capitala Ucrainei, Kiev, fiind fotografiată zâmbind în timp ce era primită în gară.

Von der Leyen a mers la Kiev pentru a discuta despre sprijinul Uniunii Europene, pregătirea pentru iarnă în privinţa apărării şi progresele acordate împrumuturilor de la G7, relatează Reuters.

„A opta mea vizită la Kiev survine în contextul în care sezonul rece începe în curând, iar Rusia continuă să ia ca ţintă infrastructura energetică”, a scris Ursula von der Leyen pe reţeaua de socializare X.

My 8th visit to Kyiv comes as the

heating season starts soon, and Russia keeps targeting energy infrastructure.

We will help Ukraine in its brave efforts.

I come here to discuss Europe’s support.

From winter preparedness to defence, to accession and progress on the G7 loans. pic.twitter.com/kxxWFA7eA0

