Ursula von der Leyen, grav bolnavă

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi-a anulat toate deplasările din următoarele două săptămâni după ce a contractat o formă gravă de pneumonie, transmite presa străină.

”Preşedinta şi-a anulat întâlnirile externe pentru primele două săptămâni din ianuarie”, a declarat un purtător de cuvânt al executivului comunitar.

