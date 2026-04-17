USR a inventariat efectele crizei politice de după consultarea PSD

USR susține că decizia PSD din 20 aprilie ar „lovii direct în buzunarele românilor, într-un moment economic deja fragil”.

„USR cere PSD să înceteze jocul cu economia României și să se întoarcă la muncă. USR face apel la PSD să-și evalueze deciziile prin prisma efectelor asupra cetățenilor. USR reamintește PSD că este coautor al reformelor inițiate de Guvern, care au început să-și arate efectele pozitive pentru economie”, se arată într-un comunicat de presă.

Cele cinci consecințe ale unei ieșiri de la guvernare a PSD

• 10 miliarde de euro pierduți din PNRR. O schimbare de guvern în etapa finală a PNRR expune România la pierderea fondurilor europene destinate spitalelor, școlilor și infrastructurii.

• Deprecierea leului. Instabilitatea politică alungă investitorii. Când capitalul se retrage, moneda națională valorează mai puțin.

• Scumpiri în lanț. Un leu slab face ca tot ce importăm să coste mai mult – alimente, carburanți, medicamente, facturi la utilități.

• Creșterea ratelor la bănci. Retragerea investitorilor înseamnă că dobânzile cresc pentru familii cu credite ipotecare, pentru antreprenori și pentru statul român.

• Pierderea locurilor de muncă. Scăderea consumului și creditarea mai scumpă pun presiune pe angajatori. Primele afectate sunt firmele mici și mijlocii din HoReCa, comerț, construcții, exact acolo unde lucrează milioane de români.

„Reformele actualului guvern au început să restabilească echilibrul bugetar, transparența administrativă și direcția corectă pentru investițiile publice. Oprirea lor acum înseamnă ștergerea cu buretele a sacrificiului de până acum al românilor”, se arată în rezoluție.

USR, umăr la umăr lângă Bolojan?!

Rezoluția arată că USR susține direcția reformistă. „USR va apăra în continuare proiectul de reformă a statului român cu aceeași consecvență și responsabilitate”.

Totodată, USR a reiterat o decizie internă luată în interiorul partidului: dacă PSD va vota, împreună cu AUR, o moțiune de cenzură împotriva Guvernului și va provoca instabilitate politică, USR nu va mai susține refacerea unei majorități alături de PSD.

O rezoluție similară a fost adoptată și de PNL, într-o ședință la Vila Lac.

Ședința PSD vine în contextul în care PSD va organiza o consultare internă, luni, de la ora 17:00. 5.000 de membri sunt așteptați să se exprime cu privire la continuarea guvernării cu Ilie Bolojan în funcție.

Surse politice din interiorul PSD indică un vot covârșitor în defavoarea lui Ilie Bolojan, ceea ce va duce la retragerea celor 7 miniștri PSD din Guvern.