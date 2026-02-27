USR vrea observatori externi la concursurile din Sănătate

”Printre problemele semnalate frecvent de tinerii medici se numără cea a concursurilor «cu dedicaţie»”, arată USR, într-un comunicat de presă.

E vorba despre posturile vacante din spitalele de stat, unde este nevoie de transparenţă.

Oana Murariu, deputat USR, a depus un proiect de lege pentru ca observatori independenţi acreditaţi să poată participa la aceste concursuri.

Tinerii medici vor să profeseze în România

”Concursurile cu final cunoscut pentru posturile din spitalele publice (…) îi demotivează pe medicii tineri.

(…) li se transmite(…)că nu au loc, că nu au un viitor aici, în România. Acest lucru trebuie corectat cât mai rapid, spune Oana Murariu.

Prin prezenţa observatorilor acreditaţi creştem gradul de transparenţă (…)”, mai arată Murariu.

Proiectul – semnat şi de parlamentarii USR din Comisiile pentru Sănătate din Camera Deputaţilor şi Senat – modifică Legea privind reforma în domeniul sănătăţii (nr. 95/2006), în sensul introducerii posibilităţii ca observatori independenţi acreditaţi din partea societăţii civile să aibă dreptul să participe la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din spitale.

Aceştia se vor asigura că procedurile se derulează corect, fără privilegii sau favoritisme.

Observatorii independenţi vor fi persoane din afara unităţii sanitare care organizează concursul.

Intenţia este ca aceştia să reprezinte ONG-uri care au ca obiect de activitate protecţia sănătăţii publice, drepturile pacientului sau alte activităţi similare.

Procedura concretă, reglementată de minister

”Propunem astăzi încă o măsură pentru sănătatea românilor.

În 2024, am iniţiat o lege pentru a opri exodul tinerilor medici şi a bloca practica posturi în spitale contra şpăgi.

Avem suficienţi medici buni în ţară, care vor să muncească şi să salveze vieţi, şi avem prea mulţi pacienţi care aşteaptă cu orele o consultaţie.

Este datoria noastră să rezolvăm problema posturilor disponibile în spitale şi să le dăm şansa medicilor să îşi facă treaba.

De aceea am propus, în urmă cu doi ani, introducerea concursului naţional pentru toate posturile din spitalele româneşti”, subliniază Diana Stoica.

Proiect inițiat în urmă cu doi ani

În februarie 2024, deputaţii USR Diana Stoica, Diana Buzoianu şi Adrian Wiener au iniţiat un proiect.

Este vorba despre instituirea unui mecanism transparent şi corect pentru ocuparea posturilor vacante de medici din spitalele de stat.

Concret, ministerul să centralizeze pe site toate posturile disponibile din spitale.

De asemenea, să organizeze concurs naţional pentru ocuparea acestora, de două ori pe an, pe modelul rezidenţiatului.

Proiectul este încă în dezbaterea Parlamentului.