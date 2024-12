Vacanţă de coşmar în Thailanda. Trei au decedat

Trei turişti străini – o braziliancă, un ucrainean şi un american – au murit şi alte patru persoane au fost spitalizate, una în stare gravă, în Thailanda, la Bangkok, în urma unui incendiu la un hotel într-un cartier foarte frecventat de turişti.

Incendiul a izbucnit la etajul cinci al Hotelului Ember, situat în apropiere de Khao San Road, într-un cartier foarte frecventat de turişti din cauza vieţii de noapte animate.

Cauza incendiului nu a fost stabilită imediat.

”Alarmele de incendiu au fucnţionat, însă fumul s-a răpspândit rapid”, a declarat guvernatorul Bangkokului, Chadchart Sittipunt.

Un numar de 75 de persoane erau cazate în hotel, iar 34 au fost salvate de pe acoperiş, de către pompieri.

”Pompierii au spart geamurile pentru a încerca să scoată oamenii”, a relatat un martor.

A tragic fire at a hotel in Bangkok claimed 3 foreign tourists lives and injured 7 others.

