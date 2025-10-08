Vești proaste cu pensiile/salariile pentru 2026. Cu mai bine de două luni înainte de anul 2026, premierul Ilie Bolojan a început deja să schițeze bugetul.

Și, cum coaliția de guvernare a venit cu o serie de date prin care arată că și anul viitor va fi o situație extrem de dificilă, Bolojan ar fi cerut ca în anul 2026 să înghețe pensiile și salariile la nivelul actual, inclusiv salariul minim, anunță Știri pe surse/

Chiar dacă, deocamdată e la nivel de discuție, o astfel de decizie ar fi o grea lovitură pentru pensionari și pentru bugetari. Taxele și TVA-ul au crescut, iar veniturile nu țin ritmul cu această creștere a prețurilor.