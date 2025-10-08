Vești proaste cu pensiile/salariile pentru 2026

Vești proaste cu pensiile/salariile pentru 2026. Cu mai bine de două luni înainte de anul 2026, premierul Ilie Bolojan a început deja să schițeze bugetul.

 

 

Și, cum coaliția de guvernare a venit cu o serie de date prin care arată că și anul viitor va fi o situație extrem de dificilă, Bolojan ar fi cerut ca în anul 2026 să înghețe pensiile și salariile la nivelul actual, inclusiv salariul minim, anunță Știri pe surse/

Chiar dacă, deocamdată e la nivel de discuție, o astfel de decizie ar fi o grea lovitură pentru pensionari și pentru bugetari. Taxele și TVA-ul au crescut, iar veniturile nu țin ritmul cu această creștere a prețurilor.

  2. Se face orice ca să scape de pensionari…🤣🤣🤣…dacă in 2026 nu mor destui, atunci în 2027 se trece la lagărele de exterminare…

  6. Și totuși acest profesoraș de mână a doua,de la școala ajutătoare,de ce nu pariază și pe investiții,care de fapt sunt esența relansării economiei ,ce agenda și interese străine de distrugere a țării urmărește

  8. Dacă Bolojan va reduce numărul parlamentarilor la 300,conform referendum, îl felicit deși mi-a tăiat pensia nesimțita!

  10. Ca sa formulez modern si corect politic, as zice ca cetatenii romani sunt atacul hibrid al conducatorilor sai.

  12. Pensionarii si angajatii romani nu reprezinta o prioritate ptr Conducerea de Partid si Stat. Niciodata n-au fost.
    In viziunea si cf planurilor lor Romania in primul rand trebuie sa se asigure ca satisface asteptarile financiar-economice ale stapanilor, „prietenilor”, si partenerilor straini. De n’spe ori au declarat si Iohannis si Nicusor ca finantarea, ajutorarea Ucrainei (Moldovei) ramane prioritatea zero , cat timp e nevoie. De nivelul de trai a romanilor asa ceva NICIODATA n-a spus niciunul. Ca nu mai dam afara ca sa ramana ptr. ai nostrii.
    Ramanerea lor la butoiul cu miere de acestia depinde, nu de votul romanilor. S-a vazut, s-a dovedit.

  14. conditia umana a bolojanului…

    ce te faci cu un bolojan a carui unica viziune, din dragoste de popor ca el e mare iubitor, este de a distruge? vise, sperante, normalitate… care sa fie resorturile care il mina pe bolojan in a fi hid, negativist, opus vietii?

    grija fata de semeni? in niciun caz pentru ca toate masurile luate sint impotriva semenilor sai. exista varianta ca el sa nu fie seaman cu noi…el e miezul din dodoasa…
    cunostere? in niciun caz pentru ca toate masurile lui nu fac decit sa adinceasca dezastrul pe toate planurile.

    dispret, imoralitate, bataie de joc, generator de suferinte…? evident, bolojan are o cu totul alta agenda pe care o urmeaza pas cu pas si care e opusa intereselor romanilor.

  16. La un popor care ramane pasiv si indiferent pt. tot ce se intimpla cu tara si viata romanolor ,aceasta guvernare este cit se poate de potrivita .Sa traiti bine !

  18. Imaginea și vocea PNL și parlamentar sinecuristă de peste 20 de ani Raluca Turcan v-a anunța că este bine, că este de acord și PSD-ul ce rău trebuie să fie de acord dacă a semnat protocolul.

  20. Ilegitimii nu pot da vesti, nu pot da legi, sunt inexistenti. Romanii vor invata in final sa se ridice si sa spuna NU.

  24. In loc sa taie de la hoții cu căsuțe la munte și la mare, taie de la săraci! Bolojan, un liberal vero!

  26. specialii nimic? totul bine si indestulator se pare. atunci toti ceilalti sa stranga cureaua de mai multe ori

  28. Multumim profesorilor si studențior ca au votat marioneta nicusor dan care a girat un om de litere ilie sărăcie bolovan.peste 4 ani sa nu uitați sa îl votați din nou pe neicusor. Este păcat ca un om asa inteligent sa nu conducă o tara ca romania.pensionarii pot muri linistiti ca alt lucru nu au de făcut parca asa zicea colegul lui Dănuț din usr.

