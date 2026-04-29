Vicepremierul USR, despre o colaborare cu PSD după debarcarea lui Bolojan: În politică se poate orice

Vicepremierul USR Radu Miruță a refuzat în interviul acordat pentru News.ro să excludă o colaborare USR-PSD după debarcarea lui Bolojan de către social-democrați. Totuși, Miruță prezintă un astfel de scenariu drept nerealist.

„Din punctul de vedere al USR, dacă votează moţiunea cu AUR – în politică se poate orice, dar nu mai văd în ce să te ancorezi ca să mai ai încredere pentru că o să zică în două săptămâni ceva, iar peste o săptămână o să fie la fel, principial nu e în regulă să pretindă dreptul de a decide în locul altcuiva. PSD nu poate spune unui partid care desemnează un om cine să fie acel om, ajungem într-un teatru absurd. Nu e nici democratic, nici politic, nu funcţionează aşa lucrurile”, a răspuns Miruță, fiind întrebat dacă mai vede posibilă o colaborare cu PSD.

Radu Miruță a evitat să se pronunțe referitor la ce ar face USR dacă Nicușor Dan le-ar cere să se întoarcă la PSD după debarcarea lui Ilie Bolojan în numele stabilității.

Miruță: Nicușor Dan nu și-a spus toate cuvintele referitor la situație

„Eu am foarte mare încredere în preşedintele Dan, şi nu raportat la ce opţiuni aveam la momentul alegerilor în comparaţie cu AUR. Eu cred că Nicuşor Dan nu şi-a spus toate cuvintele cu privire la această situaţie.”

Ministrul consideră că este nevoie de o mutare nouă pentru a rezolva ecuația complicată din interiorul Coaliției.

„Acum suntem într-un blocaj – USR a zis că nu mai vrea cu PSD, PSD că nu mai vrea cu dl Bolojan, PNL că nu mai merg nici ei dacă depun moţiune. Preşedintele nu vrea cu AUR. E o ecuaţie cu mai multe necunoscute şi cineva trebuie să vină cu ceva în plus”, a explicat Miruță.

Vicepremierul USR a explicat diferența dintre moțiunea depusă de USR și AUR în 2021 și alianța PSD-AUR din 2026.

„E ca şi cum am compara mere şi pere. În 2021, premierul de atunci dădea afară miniştrii USR împuşcându-i ca pe raţe pe lac, în cap, astăzi nu suntem în situaţia aia, premierul Bolojan nu a dat afară niciun ministru PSD. Atitudinea pe care a arătat-o AUR este total diferită faţă de cea de atunci în ceea ce priveşte mersul României pe drumul european. Atunci, AUR era la început, nu-şi arătase toate feţele, comparativ cu ce s-a întâmplat în Parlament şi în poziţionările AUR până astăzi.”

PSD și AUR au anunțat luni dimineață că au început o colaborare pentru depunerea unei moțiuni de cenzură comune împotriva Guvernului Bolojan. Marian Neacșu, fost vicepremier PSD, și Petrișor Peiu, numărul doi din AUR, au susținut o conferință de presă în care au precizat că ambii se vor ocupa de partea tehnică a moțiunii.

Între timp, partidele au strâns 253 de semnături din rândurile PSD, AUR, PACE, POT, Uniți pentru România și independenți. Pentru trecerea moțiunii sunt necesare 233 de voturi în Parlament.