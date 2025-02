Victor Ponta. ”N-am avut idei… și le-am postat și la mine”

Victor Ponta a fost întrebat despre imaginile publicate pe rețelele de socializare în care apare fie pe cal, fie în apă.

”Nu ne aparțin, n-am avut idei atât de simpatice, dar m-am amuzat… „eu doar am strâns din ceea ce mi s-a părut cel mai simpatic din pozele făcute pe internet și le-am postat și la mine.”

Călin Georgescu este pasionat de sport, a practicat judo, karate, dar și înot. Un alt sport care l-a cucerit este călăritul.

Georgescu: ”Faptul că fac baie în apă rece, chiar înghețată, este mesajul meu de apropiere față de natura de care, din păcate, suntem din ce în ce mai îndepărtați… Apa rece îmi întărește corpul, îmi crește imunitatea… Am făcut baie și la -20 de grade, în regiunea Tirol, la copcă. Am spart gheata și am făcut o scufundare de 1 minut.„

„De tânăr, chiar de foarte tânăr mi-a plăcut să fac sport. Am început la 12 ani cu judo – care mi-a ordonat viața – și mi-a oferit satisfacții uriașe din postura de vicecampion național și balcanic la juniori. Apoi, vreo opt ani, am fost alergător de performanță pe distanța de 10.000 de metri… Deviza mea este „Mens sana in corpore sano” (minte sănătoasă în corp sănătos – n.r.) și de aceea nu mă opresc din a practica sport”, declara Călin Georgescu.